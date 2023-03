Tragédia Örkénynél: terhességét újságolta az édesanyjának, amikor fának csapódott

Tragikus baleset történt a Pest vármegyei Örkényben. Egy fiatal lány az autójával teljes erővel a fának csapódott, az ütközés következtében pedig a hölgy életét vesztette. Most több rettenetes körülmény is kitudódott. Kiderült, hogy a lány mindössze 22 éves volt, egy nappal a 23. születésnapja előtt történt a szörnyű baleset. Édesanyja nagyon készült az ünneplésre: ajándékokat vásárolt, és alig várta, hogy összegyűljön erre az alkalomra a család. Drámai fejlemény továbbá, hogy az is kiderült, a fiatal nő gyermeket várt, éppen ezt az örömteli hírt osztotta meg az édesanyjával telefonon. Az édesanyának tehát kettős tragédiát kell feldolgoznia: elvesztette szeretett lányát, valamint éppen megfogant unokáját is – tudta meg a Tények.

Egy nappal a születésnapja előtt vesztette életét a fiatal nő Fotó: TV2

A rendőrség információi szerint a sofőr autójával letért az úttestről, és teljes erővel a fának csapódott. Éppen kozmetikushoz igyekezett, ám a túl gyors sebesség miatt elvesztette az uralmát a nedves és csúszós úton. A járműben egyedül utazott, a karambolt pedig nem élte túl. A becsapódás – amit az áldozat anyja hallott is a telefonban – hatalmas erejű volt, mégpedig olyannyira, hogy a vezetőülésnél meghajlott a karosszéria, a kocsi teteje beszakadt, és a szélvédő is szilánkosra tört.

A szomszédok nem tudják elhinni a történteket, és valósággal sokkolta őket, hogy a lány nincs többé. Elmondásuk szerint a lány szorgalmas volt és tevékeny, tanult és dolgozott, sosem tétlenkedett.