Társasjátékozásból él a magyar házaspár

Arra nem emlékszünk már, hogy ki nyert, de alapvetően akkor is és most is élményeket kerestünk, keresünk. Mi inkább a könnyed, családi játékokat kedveljük, és hogy melyikünk nyer többször... Ez kiegyensúlyozott, mert mindig szoros meccseket vívunk, de nincs bennünk állandó nyerni akarás, mindketten ügyesek vagyunk