A horvát Alcatrazt is bejárta az elhagyatott épületeket videózó magyar lány

Kísérteties kastélyok, elhagyatott villák, rég kiürült kórházak és iskolák - ezek azok a helyszínek, melyeket a legtöbben inkább elkerülnek, hiszen ki tudja mi vár rájuk odabent és mind ismerjük a horror filmek tanúságát: Nem biztos, hogy jó ötlet bemenni minden elhagyatott helyre, amit meglátunk. Szerencsére azonban vannak olyan bátor videósok, akik nem félnek bejárni a legijesztőbb és legveszélyesebb helyeket sem, videóikon keresztül pedig az is betekintést nyerhet az épületbe, aki magától félne bemenni. Ilyen videós Urbex Christie is, akit több, mint 120 ezren követnek TikTok-on.

Christie elhagyatott helyekre kalauzolja el követőit, melyek nem ritkán ijesztőek és veszélyesek is. Fotó: TikTok

Az urbex lány

„Arra vágyom, hogy olyan helyre lépjek, amit még senki más lába nem taposott" – írja Christie TikTok csatornája bemutatkozásában, ahol saját magára, mint városi felfedezőre, azaz „urban explorer"-re hivatkozik. Nem is véletlen, hiszen TikTok csatornájának fő profilja mára már teljesen az urbex lett, azaz az olyan helyek felfedezése, melyek ember által lettek építve, mára mégis teljesen kihaltak, elhagyatottak és sokszor romosak.

Christie bátran, fotós társaival vág neki az izgalmasabbnál izgalmasabb helyszíneknek és készít videókat. Így jutottak el például Horvátországba is, ahol elhagyatott - olykor kísérteties - villákat látogattak meg és bebarangolták Goli otokot is, azaz „A horvát Alcatraz"-ként is elhíresült börtönszigetet. Videóit mára többtízezren nézik, követői pedig alig várják, hogy egy újabb elhagyatott helyre vezesse el őket a bátor TikTokker.

Turné az elhagyatott épületek nyomában

Christie és fotós csapata nem kispályások már. Első videóik magyar épületekben készültek, mára azonban egészen Toszkánáig eljutnak, hogy bemutassák a legkülönlegesebb helyszíneket. Tengerparti kísértetvillában, elhagyatott üvegházban és régi szórakozóhelyeken is bátran videóznak, még akkor is, ha néha paranormális jelenségeket tapasztalnak. Nem ritka ugyanis, hogy egy-egy helyen furcsa érzés fogja el Christie-t, vagy érzi egy szobáról, hogy negatív energiája van és nem mer egyedül belépni. Mindez nem véletlen, hiszen az elhagyatott helyeket gyakran használják szekták és sátánista csoportok is szeánszok tartására.

Az ijesztő szituációk ellenére semmitől sem retten vissza az ifjú videós, még akkor sem ha egy elhagyatott kórházba kell belépnie, ahol műtestrészek és kórtermek várják.

Szenvedélye a felfedezéssel járó izgalom

Christie számára az urbex műfaja már mondhatni életforma lett, hiszen imádja, ha egy új helyre mehetnek fotózni.

A legizgalmasabb az egészben az, hogy ha megérkezünk egy helyszínre, akkor nem vagyunk benne biztosak, hogy megtaláljuk-e az épületet vagy sem, illetve, hogy úgy néz-e majd ki, mint a képeken. Ez az izgalom az egészben a legjobb

- mondja egyik videójában, ahol épp egy elhagyatott villát találtak meg, amit már szinte teljesen benőtt a gaz. Christieéket az sem tántorítja el, ha éppen egy csúszós dombot vagy hegyet kell megmászni a célpontért, vagy épp romos kerítésen, kitört ablakon kell átmászni, hogy bejussanak az épületbe. Számukra mindent megér a látvány, ami bent fogadja őket, ami nem ritkán szinte teljesen érintetlen, tele bútorokkal, ott hagyott tárgyakkal, régi sminkkészlettel, és megvetett ággyal, sőt akár halottaskocsikkal, koporsóval a tetején, amit a bátor videósok fel is nyitnak.

Christieék gyakran készítenek művészi fotókat is az elhagyatott helyeken. Fotó: TikTok