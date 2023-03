Saját, részeg felettesét vette őrizetbe egy zsaru

Gyanúsan viselkedett a sofőr, így egy járőr félreállította, hogy igazoltassa és megszondáztassa. Ekkor derült ki: a megállított kocsiban egy rendőrkapitány ült, méghozzá ugyanarról az őrsről, ahol ő is szolgált. A filmekben ilyenkor a járőr szalutál, majd továbbengedi a kocsit, és talán a valóságban is megesik hasonló egyszer-egyszer, de ezúttal nem ez történt. Az oklahomai zsarut ugyanis egy cseppet sem hatotta meg, hogy egy felettesével találta szemben magát, kiváltképp, hogy a sofőr láthatóan részeg volt. Most hozták nyilvánosságra a rendőr testkamerájának a felvételét, méghozzá teljes hosszában, a látottaknak köszönhetően pedig egy emberként ünneplik a járőrt, akit nem ingatott meg az, hogy kivel találta szemben magát.

Pedig a 32 éves James French kapitány mindent megtett, hogy megússza a dolgot. Fel is szólította beosztottját, hogy kapcsolja ki a testkameráját, "hogy beszélgethessenek" – ő azonban nem tett eleget a felszólításnak, és gyakorlailag ugyanúgy folytatta az eljárást, mintha egy civillel találta volna szemben magát.

