Szándékosan akarta elütni a gyalogosokat egy sofőr Pápán

Most fejezték be a pápai rendőrök annak az ügynek a vizsgálatát, melyben egy sofőr a saját ismerőseit akarta szánt szándékkal elgázolni, csak mert korábban nézeteltérés alakult ki köztük. A sofőr egy pápai parkolóban kormányozta több alkalommal is az ott gyalogló ismerősök felé a kocsiját 2022. június 10-én délelőtt, ám szerencsére nem sikerült elütnie őket, mert félreugrottak. A 36 éves ellen – aki egy másik, pakoló autót is összetört az akciója során – közúti veszélyeztetés bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytattak büntetőeljárást, emellett a jogosítványát is bevonták. A vizsgálat most zárult le, a Pápai Rendőrkapitányság az iratokat már át is adta az illetékes ügyészségnek – írja a Tények oldala.