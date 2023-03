Lassan, de biztosan csökken az infláció

Miközben a háborús inflációkért a magyarok döntő többsége az elhibázott brüsszeli szankciós politikát teszi felelőssé, lassan "oszladozik" az infláció fenyegető réme.

Szinte napról napra versenyt futnak a boltok a vásárlókért: a hétvégén például 33 százalékkal olcsóbban kínálta a Lidl a bécsi roppanós virsliket, ami ugyancsak akciós volt az Auchannál, és csütörtöktől a Tesco is beszáll a küzdelembe. Igaz, mindegyik lánc más taktikát választ: utóbbi például azt állítja, a bevásárlókosár teljes tartalmára figyel, nem csupán egyes termékek árát csökkenti.Szintet lépett a vásárlókért zajló küzdelem, egy-egy termék árának csökkentése már semmire sem elegendő. A SPAR további 70-et sorolt az Árzuhanás Promócióba, de a többi kiskereskedelmi lánc is megpróbál újabb és újabb kedvezményeket biztosítani.

Egy héttel ezelőtt új szereplő lépett be a kiskereskedelmi láncok közötti árháborúba, a SPAR is meghirdette a maga árcsökkentési programját. Az Árzuhanás Promócióban hetente újabb és újabb árucikkek ellenértéke csökken a SPAR és Interspar áruházakban, ezekről pedig minden hétfőn terméklistát tesznek közzé a weboldalukon. A program 300 árucikkel indult el, mától pedig újabb 70 csatlakozik hozzá.

Fotó: spar.hu

A kiskereskedelmi lánc a múlt heti nagy bejelentés után most azt közölte, hogy 5–40 százalékkal viszi lejjebb az árakat:

a pékáruk (kenyerek, zsemlék, kiflik, bagettek, paillasse-ok) 7–40 százalékkal,

a haltermékek 18–30 százalékkal,

egyes húskészítmények (virsli, baconszalonna) 5 százalékkal

lesznek olcsóbbak.

A SPAR azt ígéri, hogy a vásárlókat a hetente csökkenő árak mellett az egyéb kedvezmények, akciók, hűség- és kuponajánlatok is segítik abban, hogy minél kevesebbet költsenek, miközben továbbra is minőségi és nagyrészt hazai forrásból származó termékek széles kínálatából válogathatnak.

Mikor kezdődött az árháború?

Az éles fordulat akkor kezdődött a kiskereskedelem, amikor hivatalosan is véget ért egy korszak: a lábukkal szavaztak a vásárlók a drágulásról, durván beszakadt a boltok forgalma.

Miután a Központi Statisztikai Hivatal február 6-i jelentéséhez hasonlóra évek óta nem volt példa, a láncok azonnal léptek: először az Aldi jelentette be a vaj árának 20 százalékos csökkentését, megtörve ezzel a másfél évig tartó drasztikus drágulást.

Ezt követte a Lidl, a CBA, majd a Penny, míg a Tesco azzal érvelt, hogy leköveti a legolcsóbb piaci árazást, így végeredményben náluk is olcsóbban lehet megkapni a vajat. A második körben a sajtok kerültek kevesebbe, aztán a tészták, majd a boltok elkezdték százasával csökkenteni a termékek árát – ehhez csatlakozott a SPAR.

Meddig tarthat az árháború?

A KSH április 6-án teszi közzé a szektor februári eredményeit, az már mérvadó lesz arra vonatkozóan, hogy a vásárlókat mennyire győzték meg az árcsökkentések.

Mivel a folyamat az év második hónapjában indult el, januárban még a decemberihez hasonló adatokat mért a hivatal: a forgalom volumene a nyers adat szerint 3,9, naptárhatástól megtisztítva 4,5 százalékkal csökkent az előző év azonos időszakához képest. Ez még az elemzői várakozásokat is alulmúlta, a legpesszimistábbakat is. Addig tehát aligha várható változás a boltok árazási politikáján, amíg a vásárlók nem szavaznak újra bizalmat nekik, hiszen a visszafogott költésük a gyártói és a kereskedői oldalnak sem jó.

Hol tart most az árháború?

Szinte napról napra versenyt futnak a boltok a vásárlókért: a hétvégén például 33 százalékkal olcsóbban kínálta a Lidl a bécsi roppanós virsliket, ami ugyancsak akciós volt az Auchannál, és csütörtöktől a Tesco is beszáll a küzdelembe. Igaz, mindegyik lánc más taktikát választ: utóbbi például azt állítja, a bevásárlókosár teljes tartalmára figyel, nem csupán egyes termékek árát csökkenti.

Elkészült a lista: egy helyen az összes élelmiszer, amelynek árát levágták a boltok Pár hónap alatt közellenséggé kiáltották ki a drágulást a kiskereskedelemben. A boltok több száz termék árát vágták vissza, hogy ne veszítsenek több vásárlót. Az árcsökkentés a vajjal kezdődött, majd a sajtokkal és a száraztésztával folytatódott.

Harmadik hónapja tart az árháború, a kiskerláncok minden héten új termékeknél nyitnak frontot, és egyelőre nem látszik a vége az árcsökkentésnek. A lépés egyértelműen annak szólt, hogy a kiskereskedelmi forgalom drámaian beszakadt: az áremelkedés miatt a vásárlók visszafogták a költekezésüket, ami egyértelműen meglátszott az értékesítés volumenén. A vásárlók távolmaradása még az elemzőket is meglepte, a piaci várakozásokhoz mérten a Központi Statisztikai Hivatal adatai kellemetlen meglepetést okoztak,

még a legpesszimistább becsléseket és alulmúlta a szektor év eleji teljesítménye.

Az első, vásárlók szempontjából kedvező árcsökkentéseket a vaj és a sajtok esetében regisztrálták, aztán szépen sorban jött a többi népszerű termék is, például a tészta. A Lidl folyamatosan élen próbált járni az akciókban, a sajt árának jelentős mérséklése mellett 70 terméket, köztük a kenyérféléket is olcsóbban kínálta. Készítettünk is egy részletes listát, hogy mely termékek árát vágták le a boltok.

Mindenki másképp csinálja

Viszont azt is megírtuk, hogy két táborra szakadtak a boltok, homlokegyenest mást csinál az Aldi és a Lidl, mint a Tesco és a SPAR.

Úgy gondoljuk, hogy a magyar vásárlóknak nemcsak egy-egy termék árának csökkenésére van szükségük, legyen szó a vajról vagy jelen esetben a trappista sajtról, hanem tartósan alacsony árakra

– így reagált a Tesco Magyarország a Világgazdaság megkeresésére annak kapcsán, hogy mit lépnek az Aldi, a CBA és a Lidl által meghirdetett árcsökkentésre. A Tescónál nem egyetlen termék árát csökkentik, hanem a bevásárlókosár teljes tartalmára figyelnek.

Eközben a SPAR néhány nappal ezelőtt Árzuhanás Promóció meghirdetésével lépett be a kiskereskedelmi árháborúba. Ennek keretében hetente teszi közzé a terméklistáinak csökkenő árait a SPAR és Interspar áruházakban. Minden hétfőn konkrét terméklista jelenik meg, feltüntetve az árcsökkenés mértékét. Előfordulhat, hogy a már listán szereplő termékek ára később még tovább esik.

Szinte egyszerre lépnek

A termékek árának csökkentéséből azt azért már régóta le lehet szűrni, hogy a kiskereskedelmi láncok folyamatosan monitorozzák egymás tevékenységét. Ha a fent említett példánál, a bécsi virslinél maradunk, akkor rögzíthetjük, hogy ezekben a napokban az Auchan is 33 százalékkal olcsóbban kínálja saját márkás bécsi sertésvirslijét, és a Tesco válasza sem késlekedik, csütörtöktől hirdet kedvezményt. Az is egyre jellemzőbb, hogy a boltok saját hűségkártyájukkal további jelentős akciókat biztosítanak törzsvásárlóiknak.