Brutális kutyatámadás: a mellette sétáló nő arcát sem kímélte a begőzölt állat

Brutális kutyatámadás áldozata lett egy nő a felvidéki Trencsén városában csütörtökön, március 16-án este.

A kutya séta közben rátámadt a mellette elhaladó nőre, és olyan sérüléseket okozott neki, amelyek azonnali kórházi kezelést igényeltek. A kezelésének hossza még nem ismert

– tudatta az ügy részleteit a szlovák rendőrség. Arról is beszámoltak, hogy egy amstaff, azaz egy amerikai staffordshire terrier volt a támadó kutya. A szlovák kereskedelmi tévé, a Markíza úgy tudja, hogy az eb először a nő lábát harapta meg, aki ekkor megpróbálta magáról eltávolítani a begőzölt állatot, aminek következtében a kezébe is beleharapott, majd ezután a földre került az asszony. Itt jött a támadás legfélelmetesebb része, mert a kutya a nő arcát sebezte meg – írja a Ripost. A szlovák hatóság testi sértés vétsége miatt indított büntetőeljárást.

– Az említett ügyben nyomozás folyik, és minden szükséges eljárási lépést megtesznek annak megfelelő tisztázása érdekében – adta hírül a szlovák rendőrség.

A Szlovák rendőrség nyomozást indított a kutyatámadás ügyében Fotó: Szlovák Rendőrség

Bármikor megtörténhet?

Csupán egy napja, hogy hírt adtunk arról, hogy egy 20 éve dolgozó angol postás brutális kutyatámadás áldozata lett. Mark Fox a futballcsapatáról híres város, Machester közelében kézbesített küldeményeket, amikor meghallotta egy felbőszült eb vérfagyasztó ugatását és pillanatokkal később egy ház sérült kapuján már kirontott a kutya és tépte, harapta a férfit egy staffordshire bullterrier.

Hangos csattanást hallottam, mielőtt a staffy megjelent, azután már csak arra emlékszem, hogy rongybabaként rángatott ide-oda

– idézte fel a rémséges pillanatokat a kézbesítő Manchester Evening Newsnak, a férfi arról is beszámolt, hogy igyekezett a megvadult állatot lerúgni magáról, de képtelen volt erre. Végül egy a dulakodásuknak egy férfi vetett véget, aki kijött a házból, és elrángatta a kutyát. Mark nem akarta, hogy az állatnak baja essen, mert tudta, hogy az állat gazdája egy mozgássérült nő, akinek a kutya az egyetlen társa.

Nem az első eset, hogy egy staffordshire terrier támadt emberre Fotó: Luxorpictures

A félelem háza

Szerencsére komoly sérülés, baleste még nem történt, de félelemben élnek egy zuglói társasház lakói is, akiket egy pitbull tart rettegésben. Az egyik közösségi-média felületen posztolt a mindennapi életüket megkeserítő állatról a lakója. Arról számolt be az illető, hogy az épület folyosójára is meggondolja, hogy kimenjen-e mert az rendkívül agresszív mindenkivel és előfordult már, hogy támadólag lépett fel a lakókkal, a gazdája pedig egy fiatal lány, aki egyértelműen nem képes hatni a kutyájára.

A modell sem úszta meg

Az Instagramon számolt be arról Brooklinn Khoury kaliforniai modell, hogy kutyatámadás áldozata lett, konkrétan egy pitbull letépte a száját. A 23 éves szépség ajkát és orra egy részét még 2020 novemberében marcangolta szét egy kutya. A szépséget az unokatestvére házi kedvence sebesítette meg, amikor az állat egy váratlan pillanatban nekirontott. A nő és a pitbull nem először találkoztak, így teljesen érthetetlen, hogy miért történt, miért vadult meg az állat. Brooklinn a plasztikai műtétjeiről is folyamatosan beszámolt, melyekre a támadás miatt váltak szükségessé.