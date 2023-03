Különleges hobbit talált Gergely, most megél belőle, még Hollywood is a csodájára jár - Fotók!

Zsikla Gergely már gyerekkorában is imádta a Gyűrűk ura könyveket és a makettek készítését. Kezdetben még tankokat és kisebb méretű kreációkat alkotott, azonban 2001-ben a Gyűrű szövetsége film megjelenésével minden megváltozott. Mára már a hobbija vált a munkájává.

Zsikla Gergely nem csak maketteket, élethű jelmezeket is készít a filmekhez kapcsolódóan /Fotó: Zsikla Gergely

Gergely beszámolt róla, hogy míg mások csak játszottak a film után piacra dobott 28 milliméteres figurákkal, addig ő festegetni kezdte azokat, később pedig diarámákat készített hozzájuk. Így kezdődött minden.

A filmek bővített változatait kiadott DVD-n a függelékekben részletesen bemutatták azok készítésének hátterét, többek között a díszletek és a felvételeken látható makettek megépítését is. Nagyon tetszettek a hatalmas léptékben megépített "hátterek", ezért én is elkezdtem terepasztalokat készíteni

- árulta el a makettkészítő, aki hozzátette: "Az első években építettem meg életem fő művét, a filmbéli Völgyzugoly kicsinyített mását. Ami egy 2,5 négyzetméteres terepasztal, amit egy éven keresztül építettem. Több száz munkaóra van benne, és teljesen kézzel készült az egész: gipszből, fából, hungarocellből és kartonpapírból.

A Gyűrűk Ura filmekből ismert Völgyzugolyt is elkészítette az alkotó /Fotó: Picasa

Néhány makett elkészítése után elkezdték hívni kiállításokra is, így került a Millenárison tartott Holdfény Conra is, ahol magával ragadta a jelmezes világ, és a terepasztalok mellett elkezdett kosztümöket és páncélokat is készíteni. Ezen a rendezvényen találkozott a Tolkien Társaság tagjaival, akik meghívták az a Corvin moziba a Hobbit című film bemutatójához szervezett eseményre, ahol Zsikla Gergely már jelmezben állt a makettjei mellett. Nem sokkal ez után megalapította a Gyűrűk Ura jelmezes csoportot, melynek évről évre egyre több tagja lett. A csapattársak mind magas színvonalon elkészített vagy profi jelmezkészítő által tervezett és varrott darabokat öltenek magukra a mai napig a különböző, tematikus rendezvényeken. Gergely annak érdekében, hogy a leghűbben magára ölthesse a választott szereplő karakterét és elő tudjon adni jeleneteket a filmekből, még hosszúkard vívást is tanult 3 évig egy lovagi iskolában.

Karl Urban a Gyűrűk Ura sztárja, kezében Zsikla Gergely Sárkánysisakjával /Fotó: Zsikla Gergely

Hobbinak indult, egy életre szóló munka lett belőle

A hirtelen jött Tolkien-rajongást "meglovagolva" Gergely Gyűrűk Ura replikákat kezdett el készíteni, először hobbiból, majd az évek során ez vált a megélhetésévé.

- Replikákat kezdtem készíteni saját magamnak és a klub tagjainak, majd arra gondoltam, miért ne készíthetnék másoknak is. Mostanra világszinten is nagy népszerűségre tettek szert a műveim. A Gyűrűk Ura film egyik szereplője, Karl Urban (a filmben Éomer) például a kezében is tartotta egy fotón az egyik portékámat Amerikában. Ráadásul meg is dicsérte a rohan-i sisakomat

- számolt be róla boldogan a Gergely. Manapság már csak főleg replikákat készít és árul, ugyanis a makettek nagy helyet foglalnak és túl sok időbe telik az elkészítésük. Viszont fő műve, Völgyzugoly felbecsülhetetlen értékű számára, amitől sosem fog megválni, bármennyit is ajánlanának érte. Másik monumentális méretű alkotását, a Helm Szurdoki csata makettjét azonban rendelésre készítette el.

A Helm Szurdoki csata egy hatalmas terepasztalon készített alkotás /Fotó: Zsikla Gergely

Még egy amerikai filmes is Gergelytől rendelt sisakokat

Se szeri, se száma, hány országból rendeltek már tőle replikákat, azonban megosztott a Borssal néhány érdekes adatot is a korábbi munkáiról.

Egyik történelmi makettje évek óta megtekinthető a Boldogkői Várban, Még egy amerikai évkönyvben is megtalálható az egyik alkotása, Egy Dél-Karolinában készülő fantasy film néhány napja rendelt tőle egy Sárkánysisakot, ami annyira ritkaságnak számít, hogy a világon talán csak Gergely készíti ezt a replikát ilyen minőségben. A sisak ára 600 dollárra rúg (250 ezer forint), mely egy kézzel faragott mesterdarab alapján készített öntőforma segítségével üvegszálas műgyantából készül.

4. A Völgyzugolyról készített makett 125*2 méteres területet foglal el, ez a legnagyobb makettje. Ráadásul még a hozzá tartozó figurákhoz is passzol.

5. A Helm Szurdoki csata makettjén 800 darab figura található, amelyeket a kiállításain mindig egyesével helyezett el Gergely. Már ez önmagában egy órát vett igénybe.