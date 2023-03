Kórházból üzent a nádasdi horrorbaleset túlélője, élete végéig emlékezni fog a tragédiára

Ártatlanul szenvedett balesetet Nádasdnál a két jóbarát, Dávid és István. Egy kamionos próbált megelőzni egy kisteherautót szemből, áttért a szemközti sávba és összeütközött a motorral érkező Istvánnal, valamint a mögötte haladó Dáviddal. István olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen meghalt. Dávidot többszörös törésekkel vittek kórházba, sokkos állapotban ápolják.

István nem élte túl az ütközést Fotó: Facebook

Dávid megkérte a kórház személyzetét, hogy mondják meg nekünk, hogy nem ők tehetnek a tragédiáról.

Ezt egyébként magunktól is így gondoltuk. Fájdalmunk így is határtalan. Mélyen együttérzünk az unokaöcsém barátjával is, hiszen ő élete végéig emlékezni fog a balesetre és a barátja személyében őt is pótolhatatlan veszteség érte – mondta a István nagynénje, Judit.

A balesetet egy 26 éves horvát kamionsofőr okozta, aki szeretett volna odamenni István nagyapjához a helyszínen, de a rendőrök erről lebeszélték. Bocsánatkérését inkább ők tolmácsolták a gyászolóknak.

Megértjük, hogy ez a sofőrnek is hatalmas tragédia. El kell számolnia a lelkiismeretével, még akkor is, ha nyilvánvalóan nem szándékosan okozta a tragédiát

– tette hozzá a nagynéni.