Kiderült, kapnak-e kártérítést az M1-es tömegszerencsétlenség károsultjai

Magyarországon nem volt még arra példa, hogy ennyi autó ütközzön az autópályán: 5 kamion és 37 személyautó ment egymásba a hirtelen támadt porviharban, 19 autó kiégett az M1-es autópályán, Herceghalom közelében. A tömegbalesethez 7 város 70 tűzoltóját riasztották. De ki fizeti a károkat?

Sok autó teljesen használhatatlanná vált, kiégett. Fotó: police.hu

Németh Péter, a CLB Független Biztosítási Alkusz Kft. értékesítési és kommunikációs igazgatója a Ripostnak azt nyilatkozta, ez az ügy a magyar biztosítási szakma valószínűleg eddig ismert legbonyolultabb ügye lesz.

„A történtek miatt nagyon nehéz lesz az úgynevezett kártérképet felállítani, megállapítani, hogy ki felelős, ki nem. A KRESZ kimondja, hogy mindig, minden körülmények között úgy kell vezetni, hogy időben meg tudjon állni a sofőr. Végül is azt is lehetne ennek alapján mondani, hogy minden autós hibás, aki nem tudott megállni. Ezért aki belefutott az előtte lévőbe, az mind károkozó lesz, akibe meg belefutottak hátulról, az káreseményt szenvedett el” – fejtette ki.

Pereskedés esetén akár évekig is tarthat, mire megállapítják, kinek mi jár. Ki kell előbb derülnie annak is, kik a vétkesek ebben a balesetben.

A kártérítések összege az egyes eseteket tekintve a néhány százezer forinttól egészen a több milliós kárkifizetésekig is terjedhet, hiszen mind a baleset, mind a baleset következtében elszenvedett sérülések mértéke meghatározó.

A kamionok mögött feltorlódó autók kigyulladtak. Fotó: police.hu

„Az autósok közül most azok járnak a legjobban, akiknek CASCO-juk is van. A CASCO-ra a javítás ugyanis azonnal elkezdhető, ott nem kell majd várni. Ott is meghatározzák majd a felelősöket később, de ott addig a CASCO-ra megjavíttathatja a károsult az autóját és úgy tovább tudja használni. Akinek nincs CASCO-ja, annak viszont várnia kell a kötelező biztosítójának az úgynevezett jogalapjára, és ennek a jogalapnak a megállapítása, ez húzódhat el nagyon sokáig” – jegyezte meg a szakértő.

Az autó biztosítása kapcsán egyébként minden egyéb biztosítás is bevonható, így érdemes tehát utánajárni, hogy pontosan milyen tételeket tartalmaznak egyéb biztosításaink, így az élet- és balesetbiztosítások, a biztosítással kombinált megtakarítások.

Mivel a március 11-ei tömegbalesetben rengetegen érintettek és a média figyelmének középpontjában áll, ezért arra lehet számítani, hogy mindezzel a biztosítók is számolni fognak – fogalmazott a Ripostnak Németh Péter, aki szerint éppen ezért kiemelten kezelhetik a történteket a biztosítók.

Egyik biztosító sem szeret abban a színben feltűnni, hogy nem fizet kár esetén. Ezért már évek óta megfigyelhető, hogy a kárfizetési hajlandóság azokban az esetekben, melyek nagyobb nyilvánosságot kapnak, nagyobb.

A biztosítók rendkívüli előleggel segítik a károsultakat

Van azért jó hír is.

A hazai biztosítói közösség már tíz éve megállapodott a szombatihoz hasonló katasztrófák kezelését illetően, és a hétfői napon aktiválta is erre vonatkozó tömeges kárrendezési szabályozását

– tudta meg a Ripost Lambert Gábortól. A Magyar Biztosítók Szövetségének (MABISZ) kommunikációs vezetője megjegyezte: „A baleset áldozatával, sérültjeivel és károsultjaival együttérezve a Magyar Biztosítók Szövetsége (MABISZ), valamint a gépjármű-felelősségbiztosításban érintett hazai biztosítók a jogszabályi kötelezettségeket megelőzően is igyekeznek a károsultak segítségére lenni.

Ennek értelmében a biztosítók nem várják meg a hivatalos rendőrségi vizsgálatok végét, illetve a felelősség kérdésének tisztázását, hanem az ügyfelek érdekében megkezdik a kártalanítást

– hangsúlyozta Lambert Gábor.

A Ripost megtudta továbbá, hogy a tömegszerencsétlenségben érintett károsultak kárigényeiket saját gépjárműveik biztosítóinál vagy a MABISZ-nál jelenthetik be. Mindez pedig a megszokott ügyrendtől eltérő plusz szolgáltatás a hazai biztosítók részéről. A jogcím nélküli előlegek kifizetésének gyorsasága attól függ, hogy mikor érkeznek be a biztosítókhoz a szükséges rendőrségi igazolások.