Halálra rémült a 12 éves kislány, mert egy férfi követte, majd megfenyegette a szegedi villamoson! - megszólalt a Borsnak az anyuka

A szülők a villamosig kísérték a lányomat, akkor nem is látták sehol az őt követő férfit. Egyszer csak utazás közben azonban felszállt a járatra a férfi és ott is figyelte a kislányomat. Miután feltűnően pásztázta Bellát, több utas is a védelmére kelt és kérdezték, hogy ismeri-e ezt a figurát. Nekik is elmesélte a hétfőn történteket és ezért a férfi és ő közé álltak, amikor a pasi elindult felé