Figyelmeztetést adott ki a Facebook és az Instagram: pár napunk van csak hátra

Szomorú hírek érkeztek: a Facebookot, és az Instagramot is irányító cég, a META elkezdte felfüggeszteni azokat a fiókokat, amelyek inaktívvá váltak, vagy amelyeket feltörtek. A lépés várható volt a cég részéről, azonban rengeteg emlék és fotó törlődik egy-egy 10 évnél is idősebb profilon.

30 napig van esélyük az embereknek fellebbezni a döntés ellen /Fotó: Pixabay

A Metro számolt be róla, hogy olvasóiktól sorra kapják a leveleket arról, hogy a META 30 napra felfüggesztette a profiljaikat és várhatóan azok törlésre fognak kerülni. Ezt több okból is megteheti a Facebook, elég ha a "közösségi irányelveket megszegő bejegyzés" került ki a felfüggesztett profil oldalára, ha inaktívvá vált, vagy ha feltörték. Az elhagyott vagy ellopott profilok kiszűrése alapvetően pozitív döntés a közösségi média oldal részéről, azonban ezzel a lépésükkel olyan felhasználókat is felfüggesztettek, amelyeket még használnak hétköznapi emberek. Emellett az elhunyt emberek fiókjait is, akikkel a közös képek, beszélgetések is elvesznek...

A lap rámutatott, hogy felfüggesztés esetén egy üzenet fogadja a profilba belépő felhasználókat arról, 30 napjuk van fellebbezni, utána törlődik a fiók. Ebben az egy hónapban bizonyítaniuk kell a személyigazolványuk lefotózásával, hogy megegyeznek a profilon szereplő személlyel, illetve hús-vér ember van a felhasználó mögött.

A fiók feltörések ellen pedig azt a tanácsot tudjuk csak adni, amelyet minden interneten használt profil védelménél ajánlott megtenni. Dupla erős védelmet készíthetünk, amely a kéttényezős hitelesítést takarja magában. Ilyenkor nem csupán egy jelszót adunk meg, hanem egy személyes kérdésre is tudnunk kell a választ, vagy éppen más módon, de két esetben is azonosítjuk magunkat. Ezzel a feltörések nagy része elkerülhető.