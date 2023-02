Fizetős lesz a Facebook és az Instagram? Ez történik valójában! - videó

Idén többször is szárnyra kapott a hír, mely szerint előfizetésre lesz szükségünk a Facebook használatához. Ezek a hírek nagyon sok embert megbotránkoztattak, de szerencsére csak egy félreértésről volt szó. Később lapunk is tisztázta, hogy egy Európai Uniós döntés miatt, tavasztól nem lesz ingyenes a közösségi oldalak használata a mobilszolgáltatóknál. Ez nem mást jelent, minthogy az eddig díjmentesen használható Facebook, Instagram, Messenger, sőt több navigációs app is fogyasztani fogja az adatforgalmunkat.

Fizetős funkcióval védené a felhasznalók adatait a Facebook. Fotó: Pexels

Már megint "fizetős lesz a Facebook"?

Most újra ehhez hasonló hírek kaptak szárnyra, miszerint Mark Zuckerberg, a Meta vezérigazgatója bejelentette, hogy jön a Facebook előfizetés. A félreértések elkerülése érdekében lapunk szeretné tisztázni, mit is jelent ez ebben az esetben pontosan. Nem maga a Facebook igényel majd előfizetést, hanem bevezetnek egy fizetős csomagot (az ingyenes lehetőség mellé), a Meta Verified-ot, mellyel közösségi profilunk egy extra hitelesítést és láthatóságot kap, valamint más extra szolgáltatások is járnak mellé. A funkciót ezen a héten Ausztráliában és Új-Zélandon vezetik be, és „hamarosan” további országokba is megérkezik.

Ezen a héten kezdjük bevezetni a Meta Verifiedot − egy olyan előfizetéses szolgáltatást, amely lehetővé teszi, hogy hivatalos igazolvánnyal hitelesítsd a fiókodat, kék jelvényt kapj, és extra védelmet a magukat neked kiadni akaró fiókokkal szemben, valamint közvetlen hozzáférést az ügyfélszolgálathoz. Ez az új funkció a hitelesség és a biztonság növeléséről szól szolgáltatásainkban

– írta Zuckerberg.

Megoszlanak róla a vélemények

Lapunk megkérdezte az utca emberét, mit gondol erről az új funkcióról, valamint hogy igénybe fogja-e venni ezt az új szolgáltatást. Eléggé megoszlottak a vélemények, vannak akik szerint ez egy szuper új lehetőség, viszont akadnak olyanok is, akik fölöslegesnek tartják az új funkciót.

Szerintem ez marhaság. Eddig is tök jól működött ez az egész, szóval nem értem most erre mért van szükség. Én biztos, hogy ezért nem fizetnék külön.

– mondta el Vivien, aki hozzátette, hogy a fiatal korosztály már inkább a Tik-Tokot használja és a Facebook az idősebb generáció platformjává vált.

Külön kell fizetni a webes és a mobilos verzióért

A verifikált profilokért havi 11,99 dollárt (4300 forintot) kell fizetni az interneten és havi 14,99 dollárt (5400 forintot) mobil applikáción.

Szerintem ez egy nagyon jó dolog. Mindenképpen elő fogok fizetni rá, mert úgy legalább nem tudják majd feltörni a fiókomat és visszaélni a profilommal.

– magyarázta Kevin.

A legtöbb ember viszont úgy érzi, hogy ez a funkció inkább a közszereplőket és celebeket célozza meg, hiszen nekik fontos az, hogy ne tudjanak létrehozni kamuprofilokat a nevükben.