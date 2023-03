Brutális kegyetlenség: megölte kisállatát a kislány, ezután még szörnyűbb dolgot tett

Meghökkentő és egyben undorító dolog történt az Egyesült Királyságban. 12 hónapos börtönbüntetésre ítéltek egy nőt, aki közösségi médiában több videót is megosztott arról, ahogy kislánya hörcsögét feldarabolja, majd meg is eszi azt.

Fotó: Pixabay

A történteket a brit bíró is visszataszítónak ítélte, melyet a 39 éves Emma Parker követett el még 2022 májusában. A nő a Facebookra több videót is feltöltött, ahogyan végez kislánya Mr. Nibbles névre hallgató hörcsögével, miközben még valaki nevet is a háttérben.

Gordon Holt ügyész a bíróságon így beszélt az esetről:

A közösségi médiában látott két videón a vádlott egy hörcsöggel látható, mely egy hörcsöglabdában van. A vádlott a labdát a kezében tartja, míg a másik kezében egy kés van. Fogja a kést, és beledöfi a labda nyílásán keresztül, a kést ide-oda mozgatva. Egy néző nevetése hallatszik, és azt mondja: “Beteg állat vagy te”.

A bíróságon a nő elismerte tettét és bűnösnek vallotta magát egy védett állat szükségtelen szenvedésének okozásában. Ám a rendőröknek a kihallgatásán korábban azt állította, hogy „segített a hörcsögnek meghalni”, miután az egyik kutyája megharapta.

James House bíró a tárgyaláson elmondta, hogy a vádlott az élő hörcsögöt szurkálta halálra, mielőtt megette volna. A nő szörnyű tettéről egy állatorvos is elmondta a véleményét. Úgy fogalmazott, hogy a 27 éves pályafutása során még soha nem hallott olyan szívbemarkoló örcsögvisítást, mint amilyet Mr. Nibbles adott ki, miközben a kegyetlen nő halálra szúrta az állatot.

A nő a tárgyaláson azzal védekezett, hogy drogfüggő volt, amikor tettét elkövette, ám a dílerei nevét nem akarta elárulni - írja a New York Post.