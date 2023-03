Még egy súlyos autópálya-balesetet okozott a porvihar

Mindkét irányban lezártak egy autópálya-szakaszt Szlovákiában még szombaton. Ott is a homokvihar és a minimális látási viszonyok okozták a bajt. Több káresemény is történt, a helyi rendőrség fotókat is megosztott a helyszínről.

Mint ismert, Magyarországon az M1-es autópályán történt tömegszerencsétlenség, amely a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő (MKIF) Zrt. szombati közlése szerint a lokális porátfúvás miatt következhetett be. Hirtelen csökkenhettek a látási viszonyok.