A 4 magyar űrhajósjelölt búcsút int eddigi életének, indul a kiképzés!

Az egyik fő feladatuk az egészségügyi állapotuk megőrzése lesz. Van egy program, amit végre kell hajtaniuk, edzéstervet és megfelelő étrendet kell majd követniük minden áldott nap. A kétéves ciklusban folyamatosan „késznek” kell lenniük. Az indítás előtti néhány hónaptól fogva már olyan ételeket is kapnak, amelyek nagyon hasonlítanak majd a repülés közben fogyasztotthoz, hiszen meg kel tanulniuk ezeket megenni. Mert annak is megvan a külön technikája, ha tubusban vagy zacskóban érkezik az étel, és vízzel fel kell önteni. Ehhez kell egy kicsi kézügyesség is. A másik fontos a repülésen kívül a szakmai munka. Tudományos kísérletekben fognak részt venni, folyamatosan sajátítják el azt a tudást, azokat a kompetenciákat, amik a leendő kísérletek elvégzéséhez szükségesek. Fontos, hogy ezekhez adott esetben akár a saját ötleteikkel, tudásukkal is hozzájárulhatnak, hiszen lesz mérnöki és orvosi kísérlet is.