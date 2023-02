Tiltakozás Márki-Zay földadója ellen: már több mint 91 ezer aláírás gyűlt össze

Ez akkora tömeg, amivel már tudjuk érvényesíteni érdekeinket a magyar politikai döntéshozóknál és jó esélyünk van arra, hogy ezt a fajta dilettáns politikai magatartást egyszer s mindenkorra parkolópályára tegyük. A földadó ugyanis nem kizárólag a gazdákat érinti, hanem a vásárlókat is. Hiszen aki bérbe adja a földjét, az beépíti az adót a gazda bérleti díjába, a gazda ezért beépíti az új költséget az értékesítésre szánt termény árába, hiszen nem is tehet mást. Ez élelmiszer áremelkedéshez vezet a piacon, azaz végül a vevő fizeti ki a Márki-Zay Péter által kivetett új adót, amelyet egyébként több baloldali településvezető is szorgalmaz már