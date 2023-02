Horror Olaszországban: a bíróságon kezdte sértegetni a gyászoló apát a gyerekgyilkos Katalin

Juhász Norbert élete egyik legnehezebb napjára készült szerda reggel. Tudta, hogy egy légtérben fog tartózkodni azzal a nővel, aki Olaszországban több késszúrással szó szerint kivégezte a közös kétéves fiukat. A gyászoló apának a perugiai bíróságon kellett megjelennie, hogy vallomást tegyen a gyerekgyilkos Bradács Katalin büntetőperében. A férfi a meghallgatása előtt exkluzív interjút adott a Borsnak.

Juhász Norbertet meghallgatták a bíróságon Fotó: Bors

Erre a napra nem lehet lélekben felkészülni, de gyűjtöm magamban az erőt, hogy ne nézzek majd rá Bradács Katalinra. Nincs olyan nap, hogy ne gondolnék a kétévesen elhunyt kisfiamra.

Alex koraszülötten jött a világra, de szépen fejlődött. Már kezdett megtanulni beszélni, néhány szót szépen formált. Okos kisfiú volt, amikor a lakásban felült a kismotorra, hogy az asztal körül robogjon, nem ment neki semminek – mesélte Norbert, és elárulta: szinte naponta felkeresi gyermeke sírját. A kisfiúét, akinek ma a lányokat kellene kergetnie az óvodában, ehelyett a földben pihen parányi teste.

– Állandóan keresem a választ a miértre, de egyszerűen nem találom. Egyre erősebb a meggyőződésem, hogy Katalin már legalább egy éve készült a szökésre, de lehet, hogy a gyilkosságra is. Szörnyen magányos vagyok, alig lelem az értelmét az életemnek. A legrosszabbra csak azért nem gondoltam, mert vigyáznom kell a szeretett szüleimre. Ők számítanak nekem, sok időt töltök velük – mondta Norbert.

Katalinra börtönbüntetés vár Fotó: Bors

Mint azt a Bors megírta, a magyar bíróság ideiglenesen az apánál helyezte el a kisfiút, de a nő nem adta át neki, hanem Olaszországba menekült, ahonnan több napos bolyongás után felhívta Norbertet

– Azt szerette volna elérni, hogy a bíróság által megállapítottnál gyakrabban engedjem meg, hogy találkozzon Alexszel. Erre nem mondtam nemet, azt közöltem vele, hogy még nem tudom, de majd megbeszéljük – emlékezett vissza az apa. Katalin a kisfiút kegyetlenül megölte, majd a holttestét egy élelmiszer-áruház pénztári futószalagjára fektette. A halott gyermekéről fotót is készített, amit az apának és több ismerősének elküldött.

Nem a gyilkosság volt Katalin első erőszakos tette

Norbert a szerdai tárgyaláson többek között elmondta, hogy már korábban is előfordult, hogy Bradács Katalin erőszakosan viselkedett. A gyilkossá vált anya most is botrányt okozott. Amikor szóba került, hogy a családsegítő munkatársainak társaságában Katalin a falhoz verte Alex kiscicáját, a volt pornószínésznő sértegetni kezdte a volt élettársát, ezek után a bíró pedig a vádlottat kiküldte a teremből.