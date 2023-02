Nem akárhol találkozhatott Soros György fiával Korányi Dávid

Itt a bizonyíték: a dollárbaloldal intézője, Korányi Dávid mindössze pár nappal az Action for Democracy első magyarországi átutalása előtt egy helyen tartózkodott Alex Sorossal, a milliárdos spekuláns, Soros György fiával. A 2022. februári müncheni Security Conference 2022. szerepel Korányi hivatalos külföldi utazásainak listáján, mely a Ripost birtokába került.

Fotó: Wikipédia



Mint az a Nemzeti Információs Központ múlt héten közzétett beszámolójában olvasható: „megerősítést nyert, hogy a külföldről érkező pénzügyi forrásokkal kapcsolatba került cégek megbízott félként szerepelnek egyes ellenzéki pártok kampánybeszámolóiban is”. Mint köztudott, hozzávetőleg négymilliárd forint érkezett a magyar ellenzékhez egy Svájcban bejegyzett alapítványon és a Korányi Dávid által vezetett Action for Democracy nevű amerikai szervezeten keresztül.

Itt válik érdekessé egy, a Ripost birtokába került dokumentum, amely a dollárbaloldal intézője, Karácsony Gergely volt tanácsadója, Korányi Dávid hivatalos külföldi látogatásait tartalmazza a 2019–2022-es időszakból. Ezek tehát azok az utak, amelyeket Korányi a fővárosi adófizetők kasszájából finanszírozott. Összesen nyolc ilyen szerepel a táblázatban, de ezek közül egy érdekes most szempontunkból, egy 239 793 forintos, háromnapos müncheni látogatás.

Íme a Ripost birtokába került dokumentum

2022. február 18. és 2022. február 20. között került ugyanis sor egy biztonságpolitikai konferencián történt Korányi-látogatásra a bajor tartományi fővárosban, amely a Főpolgármesteri Hivatal kimutatásában kissé magyartalanul szerepel: „Hivatalos látogatás Münichben. (Security Conference 2022.)”.

A müncheni biztonságpolitikai konferencián Karácsony Gergely főpolgármester is ott volt, a videófelvételek tanúsága szerint Korányi tolmácsolt neki.

Alexander Soros, a milliárdos tőzsdespekuláns fia idén is a konferencia úgynevezett tanácsadó csapatának a tagja volt. Bár Alex Soros éppen Karácsony Gergellyel és Korányival nem készített nyilvános fotót, mégis nehezen elképzelhető, hogy Korányi háromnapos müncheni tartózkodása alatt elkerülték volna egymást.

Érdemes a dátumokra is kitérni: Korányi 2022. február 18–20. között tartózkodott Münchenben, ahol azokban a napokban konferenciázott a Soros-hálózat trónörököse is. Majd néhány nappal később, 2022. február 24-én meg is történt az első utalás a Korányi-féle Action for Democracy részéről Magyarországra.

Soros fia: „Segíts a magyaroknak választani.”

Alex Soros egy másik szálon mindenképpen kapcsolható a Korányi-féle Action for Democracyhez. Ugyanis még a Twitter-oldalán is megosztotta a dollárbaloldal botránya mögött álló szervezet egyik reklámját. Mint ismert, ezt a felhívást a New York-i Times Square-en is kivetítették, ráadásul a Twitterre maga Alexander Soros is kiírta az akció mottóját: „Segíts a magyaroknak választani.” Mindemellett pedig Kati Marton, a pénzgyűjtés egyik szervezője Soros Györggyel és fiával vállaltan szoros kapcsolatot ápol, amit egy 2018. márciusi fénykép is bizonyít.

Ennek fényében érdemes tehát azt a leleplezést értelmeznünk, hogy az MSZP egykori kommunikációs igazgatója szerint a dollárbaloldalhoz a külföldi pénzek nagy része Soros György milliárdostól jöhetett, méghozzá Bajnai Gordon volt kormányfő – Korányi korábbi főnöke és Karácsony Gergely támogatója – közreműködésével.

Orbán is utalt rá: a dollárbaloldalt Soros pénzelheti

Néhány napja Orbán Viktor miniszterelnök is utalt arra a Kossuth rádiónak adott, január 27-ei reggeli interjújában, hogy a dollárbaloldalt Soros pénzelheti.

„Remélem, hogy majd a vizsgálatok végén az is ki fog derülni, hogy pontosan kik is adták a pénzt. Azt már tudjuk, hogy milyen technikákkal jött be. Ez egy Soros-féle hálózat, Soros-rendszer ugyanazok a technikák. Nyilván a pénz forrásánál is meg fogjuk találni ezt a derék magyar honfitársunkat, Soros Györgyöt…”

A dollárbaloldali kampányfinanszírozási botránya

A rendszerváltás óta példátlan baloldali kampányfinanszírozási botrány 2022 nyarán robbant ki, amikor Márki-Zay Péter, a baloldal bukott kormányfőjelöltje egy interjúban elárulta, hogy az Egyesült Államokból kapott pénzt kampányra a baloldal. Összefoglalva, eddig arról volt szó, hogy az Amerikai Egyesült Államokban közvetlenül a választások előtt alapított Action for Democracy (AfD) nevű szervezet, amelyet Karácsony Gergely volt várospolitikai főtanácsadója, egyben Bajnai Gordon korábbi tanácsadója, Korányi Dávid vezet, 1,86 milliárd forintot utalt át a Márki-Zay Péter-féle Mindenki Magyarországa Mozgalomnak (MMM), amely a pénz nagy részét, mintegy 1,4 milliárd forintot továbbadott a Bajnai-közeli érdekeltségbe tartozó DatAdatnak. Karácsony Gergely és Bajnai Gordon korábbi tanácsadójának szervezete egyértelműen a magyar országgyűlési választások befolyásolására törekedett.

Márki-Zay Péter (Fotó: Rosta Tibor)

Az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottsága elé terjesztett szakszolgálati jelentés arra jutott, hogy ez a cégcsoport emellett közvetlenül is kapott közel 148 milliót az amerikai székhelyű NGO-tól, sőt arra is fény derült, hogy az AfD szintén közvetlen finanszírozással támogatta – mégpedig egymilliárd forinttal – az Oraculum 2020 nevű céget, amely a szocialistaközeli Ezalényeg.hu működtetőjeként ismert, ám ez utóbbi az összeg felét szintén továbbadta a DatAdatnak. Mindez azt jelenti, hogy a Márki-Zay részéről véletlenül (?) bevallott 1,8 milliárdon felül még 1,2 milliárdot juttattak a tengerentúlról a magyarországi baloldalnak, egészen pontosan annak Demokratikus Koalíció- és Bajnai-közeli digitális technológusainak és kampányszerveinek.

2023. január 25-én mindezek mellett a titkosítás alól feloldott iratokból az is kiderült, hogy a Korányi-féle Action for Democracy által folyósított összeg nagyjából 160 millió forinttal magasabb az eddig nyilvános utalások szaldójánál.

Az ezen amerikai szervezettől kapott végösszeg tehát 3,174 milliárd forint, amelynek 58 százalékát Márki-Zay Mindenki Magyarországa Mozgalma kapta meg, amely saját bevallása szerint a pénz egy részét 2023 elején is költötte. Egy másik fontos baloldali kampányszervezet, az Oraculum 2020 Kft. – az EzaLényeg működtetője – 2021 szeptembere és 2022 februárja között egy titokzatos svájci alapítványtól 887 millió forintot kapott. A magyarországi dollárbaloldal összesen tehát négymilliárd forintnál is többet kaphatott külföldről – írja a Ripost.