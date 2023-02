Perceken múlt a tragédia, négygyerekes családapa életét mentették meg a BOK csarnokban

Meguntam a falak közti önkéntes raboskodást, ráadásul munkát is szerettem volna végre vállalni, mert négy gyermekről kell gondoskodnom. Egyik éjjel megcsókoltam a feleségemet, elköszöntem a fiúktól és lányoktól, és elindultam otthonról. Egyenesen a zöldhatárhoz siettem, és a legnagyobb kockázatot vállalva átszöktem Magyarországra. Tudtam, ha még az ukrán oldalon elkapnak, a legjobb esetben is azonnal besoroznak, vagy akár be is börtönöznek. Hogy melyik a rosszabb, azt csak a Jóisten tudja megmondani