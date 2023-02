Odavannak a magyarok a TikTok-on magyar zenékre táncoló brazil srácért

Más nemzetek zenéire is ropja

Dazudemno svéd és norvég zenékre is táncol videóiban, sőt, bajor ruhában polkázni is láthatjuk őt. Bár sok kultúrának zenéit igyekszik feldolgozni, a magyarok valamilyen oknál fogva különleges helyet foglalnak el a szívében, ugyanis főleg a mi zenéinkre táncol, és ezeken van a legtöbb megtekintés is. Bár táncos barátunk nem sokat ért a dalok szövegéből, egy dolog biztos: neki hála több ezren hallgathatják dalainkat TikTok-on, a magyarok pedig imádják őt mindenért, amit csinál.