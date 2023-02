Kitüntette III. Károly a holokauszt-túlélő magyar dédnagyit, elképesztő, amit véghez vitt

Az immár 99 éves Lily Ebert 1944-ben azon a vonaton utazott, amelyik az utolsó zsidókat szállította Auschwitzba. Édesanyját és testvéreit a nácik megölték a második világháborúban. Lily Ebert túlélte a mészárlást, és azóta

arra tette fel az életét, hogy mindenkivel megismertesse a holokauszt borzalmait, hogy még csak véletlenül se ismétlődhessen meg mindez.

Lily Ebert és a kitüntetése Fotó: Pool / Getty Images

Az egyébként kiváló egészségnek örvendő magyar dédnagyit az unokája bevezette a TikTok rejtelmeibe is, ahol már 2 millió fiatal követi. És Lily célja pont ez volt:

– Megígértem magamnak, hogy ha életben maradok, elmesélem az egész világnak mi történt velünk Auschwitzban.

Ilyen szörnyűségnek soha, de soha többet nem szabad megtörténnie.

Amíg élek, addig arra szeretném tanítani az embereket, hogy legyenek egymással toleránsak. Nagyon fontosnak tartom az erről való oktatást a TikTokon keresztül is, mert úgy veszem észre, hogy a fiatalok tanulni akarnak és tanulniuk is kell. Én magam pedig nem csak olvastam erről, de át is éltem – mesélte Lily.

Többek között ezért a tevékenységéért, és a holokauszt oktatásba fektetett áldozatos munkájáért kedden az a megtiszteltetés érte Lily Ebertet, hogy a brit lovagrend tagja lett, valamint átnyújtották számára a windsori kastélyban az emellé járó díszes keresztet is.

Szavakkal nem lehet elmagyarázni, hogy mennyi jelent ez számomra

– mondta meghatódva Lily a rendezvényen, akit dédunokája is elkísért a ceremóniára.

Lily Ebert és dédunokája, Dov Forman Fotó: Pool / Getty Images

Lily azért is nagyon hálás volt, hogy magától az új brit uralkodótól, III. Károly királytól kaphatta meg az elismerést. Károllyal korábban már találkoztak is, és az a szerencse érte, hogy egyik könyvéhez előszót is írt a király.

Nagyon megindító volt látni, amikor könnyek gördültek le az arcán, ahogy átvette ezt az elismerést

– mondta az angol sajtónak Lily 19 éves dédunokája, Dov Forman, aki segített a holokausztot túlélő dédnagyinak kiépíteni TikTok csatornáját.