Fontos bejelentést tett az államtitkár, rengeteg embert érint

Friss videóval jelentkezett dr. Takács Péter, a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára a Magyarország Kormánya Facebook oldalán.

Képünk illusztráció Fotó: FamVeld / Shutterstock

– Február elején érkezik az orvosok emelt bére és az háziorvosi szolgáltatók is a béremeléssel növelt finanszírozást kapják A háború és a szankciók okozta nehézségek ellenére a kormány folytatja az egészségügyi dolgozók béremelését, elismerve és megbecsülve munkájukat

– mondta dr. Takács Péter. Megjegyzete: 2010 óta több ütemben emelték az orvosok bérét, így a szakorvosok már többszörösét kapják alapbérként annak, mint a 2010-es kormányváltás előtt kaptak.

– A mostani 11 százalékos béremeléssel egy kezdő orvos bére 687 ezer forintra, egy középkorú, huszonéves gyakorlattal rendelkező orvos bére 1 millió 650 ezer forintra emelkedett. Egy idősebb, 40 éve pályán lévő orvos pedig alapbérként 2 millió 380 ezer forintot fog kapni.

– fogalmazott. Megjegyezte: az ápolók béremelését is folytatják. Az ő bérüket 2010 óta már több mint háromszorosára emelték, ugyanakkor a kormány arról is döntött, hogy idén júliusban, majd jövő év márciusában újabb ápolói béremelés következik. Ezzel a rendszerváltás óta a legnagyobb léptékű béremelést hajtjuk végre, alig több mint egy év alatt – közölte az államtitkár. Dr. Takács Péter, a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára beszéde végén nyomatékosította: – Azon vagyunk, hogy bérüket és munkakörülményeiket a mostani nehéz gazdasági helyzet ellenére is folyamatosan javítsuk.

Íme a teljes videó:

