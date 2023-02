2 napja feküdt a földön a nyugdíjas! Egy hős budapesti postás mentette meg az életét - Fotó!

Örömteli hírről számolt be Facebook-oldalán a Magyar Posta. Egyik alkalmazottjuk Borgulya Tamás ugyanis életmentő hőssé vált, miután munka közben megmentette egy magatehetetlen férfi életét. A postás ráadásul nem is akárhogyan jutott be a sérült nyugdíjas otthonába, a kommandós filmekből ismert ajtó berúgást alkalmazta.

A kézbesítő cég elárulta, hogy Tamás és a sérült férfi már egy ideje kapcsolatban álltak egymással, mivel egy korábbi betegség miatt számot cseréltek egymással. A bajba jutott nyugdíjas egyik rokona ezért értesítette a levélkézbesítőt, hogy már másfél napja nem ad hírt magáról a családtagjuk. Tamás nem teketóriázott, a helyszínre sietett és kiabált a lakás tulajdonosának.

- Elmentem a bácsihoz, a kopogásra, majd a szólongatásra, elhaló hangon válaszolt a lakás mélyéről, hogy kérem, segítsen, Tamás - kezdte beszámolóját a hétköznapi hős - Mivel az ajtó zárva volt, hátraléptem egyet és berúgtam. Ilyenkor is jól jön az edzett labdarúgó láb.

Tamás a földön fekve talált rá a férfire, és kiderült, hogy már két napja nem tudott mozdulni a nyugdíjas, ugyanis combnyaktörést szenvedett.

- Hívtam a mentőket, hamar kiderült, hogy az ügyfél combnyaktörést szenvedett. Szegény idős úr majdnem két nappal korábban esett el, és ugyan hallotta, hogy a rokona hívja, nem tudott elkúszni a telefonig!

A történet végül boldog befejezéssel végződött, ugyanis biztos kezekbe került a sérült férfi, Tamás pedig csatlakozott az életmentő postások dicső csapatához.