Visszavonul a világ leggazdagabb embere: Kiderült, mi lehet a vállalat sorsa

A világ leggazdagabb embere jelenleg Bernard Arnault, az LVMH elnöke. A cégcsoporthoz olyan luxusmárkák tartoznak, mint a rövidítés kezdőbetűit adó Louis Vuitton, a Moët & Chandon pezsgőgyár és a Hennessy konyaklepárló üzeme. De a névadókon kívül a leányvállalatok között található például a Tiffany és a Givenchy, a többségi részvényes pedig a Dior. Mondhatni tehát, hogy a luxusmárkák krémje alkotja a céget, amelynek legfőbb pozícióiba a vezér sorra saját gyermekeit ületeti.

A Financial Times szerint az átszervezés azt jelzi, hogy a 73 éves Arnault visszavonulni készül. Három fia már korábban bekerült a vezetőségbe, most viszont az öt gyermek legidősebbje, Delphine az anyavállalat Dior élére került. Gazdasági elemzők ezt azért tartják meglepőnek, mert a divatcég eddigi vezetője négy év alatt 10 milliárd euróra növelte a márka eladásait, és az elmúlt időszak nehézségei ellenére is jó eredményeket produkált.

2022-ben a Dior részvényeinek az értéke csupán 7 százalékot csökkent, miközben a versenytársak átlagosan 10 százalékos esést szenvedtek el

– mutatott rá Thomas Chauvet.

Ez a három százaléknyi különbség pedig 10 milliárdos forgalom mellett 300 millió eurót jelent, ami forintban kifejezve 12 jegyű számmal írható le.