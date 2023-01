18 éves gimnazista segíti a Magyarországra érkező háborús menekülteket

A háború kezdete óta, és még napjainkban is több ezer menekült érkezik naponta Ukrajnából. Budapesten a BOK-csarnokban kapnak ellátást, meleg ételt és szállást. Tolmácsok, orvosok, szociális munkások és önkéntes segítők állnak a rendelkezésükre.

Borbála 18 évesen döntött úgy, hogy beáll az önkéntesek közé. Az első szolgálati napján beszélgettünk vele.

Borbála 18 évesen segít Fotó: VT / Bors

Amikor először hallottam a háborúról, eldöntöttem, hogy segíteni fogok a menekülteknek. A téli szünetben jutott rá időm, hogy végre tényleg tegyek értük valamit

– mondta a fiatal lány, akit az ételosztó pulthoz osztottak be, és arról mesélt a Borsnak, hogy az osztálytársaival is beszélgetett az önkéntesség fontosságáról, illetve reméli, hogy majd ők is csatlakoznak a jótékony csapathoz.

– Én most ételcsomagot, kávét, vizet, édességet kínálok az érkezőknek – árulta el Borbála. A középiskolás jól tudta, hogy a nap végén ő hazamegy a meleg lakásába, ám a menekültek ugyanezt nem mondhatják el magukról.

– Azért jöttem, hogy ha sokat tenni nem is tudok, mégis hasznukra legyek azoknak, akik kénytelenek voltak az otthonukat hátra hagyni. Nem tudom, hogy még hányszor jövök, de abban biztos vagyok, hogy nekem is jólesik, hogy másoknak segíthetek.