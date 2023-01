„Szerette a megváltóját” – tragikus hirtelenséggel elhunyt a 17 éves kosárlabdázó

Otthonában lett rosszul teljesen váratlanul az a 17 éves tehetséges fiatal, akitől tragikusan korán kellett elbúcsúznia a családjának.

Rémült szerettei mentőt hívtak hozzá, de a kórházban már csak a halál időpontját tudták megállapítani. A halottkém a The Blaznek elárulta, a tinédzser hirtelen halála nem öngyilkosság, gyilkosság és nem is illegális drogok miatt következett be. Minden jel arra mutat, hogy a középiskolás diák hashártyagyulladástól szenvedett, ami feltételezhetően egy sportsérülés miatt alakult ki.

- Max szerette a megváltóját és Jézus Krisztus evangéliumát. Kora reggeli szemináriumra járt, és a püspök első asszisztenseként szolgálta a gyülekezetét – kezdték megtörten a szülei, majd folytatták: - Imádta a kosárlabdát, szerette a csapattársait, az edzőket, és a lehetőséget, hogy különböző helyekre utazhatott el játszani.

Szülei szerint okos, szorgalmas diák volt négyes átlaggal. A wyomingi Max Sorenson egyébként nemcsak kosárlabdázott, hanem golfozott, szörfözött és wakebordozott is. A fiatal már nagyon várta, hogy kosárlabda csapatát 2023-ban ismét Wyoming állam bajnoki címéhez segítse, de erre már soha nem lesz lehetősége.

- Nem úgy fogok emlékezni Maxra, mint egy kosárlabdázóra. Úgy fogok emlékezni Maxre, mint a legkedvesebb fiatalemberre, akivel valaha is találkoztam. Annyira őszinte, hiteles volt; a személyisége magával ragadó volt – búcsúzott tőle Rory Williams, a Thunder Basin Középiskola kosárlabdaedzője.