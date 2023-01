Szektatag lehetett a rendőrgyilkos, egy laktanyánál is őrjöngött

Mint arról korábban a Bors is beszámolt, átszállították a kórházból az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetbe az újbudai rendőrgyilkost, akinek az elmeállapotát vizsgálják, ennek alapján pedig eldől, hogy büntethető-e a Baumann Péter főtörzsőrmestert halálra késelő férfi.

Csütörtökről péntekre virradó éjjel történt a rendőrgyilkosság Fotó: Bors

Facebookon lévő álprofilján több bejegyzés is utalt a tettes Sz. Szilárd zavart gondolkodására. Afféle igazságosztónak képzelte magát, aki többnyire eltűnt emberek után kutat. De előszeretettel osztotta tovább egy új világot létrehozni akaró szekta tanításait is, amikkel látszólag azonosulni is tudott – írja a Blikk.

A már általa korábban is említett démonokról és természetfölötti erőkről is előszeretettel írt bejegyzést. Állítólag az idős szomszédjához is azért ment, miután aggasztó és nyöszörgő hangokat hallott, hogy megvédje ezektől a lényektől.

Sz. Szilárd büntethetőségét szakemberek döntik el

A Tények megtudta: Sz. Szilárd két nappal a rendőrgyilkosság előtt egy szolnoki laktanyánál őrjöngött bedrogozva. Többen próbálták lefogni, mert be akart jutni a laktanya területére, végül kórházba vitték. A híradó azt is megtudta, már 2022-ben is eljárást indult a férfi ellen, miután megvet egy nőt Budapesten.

A Budai Központi Kerületi Bíróság (BKKB) több hivatalos személy sérelmére elkövetett emberölés bűntettének kísérlete miatt február 15-ig elrendelte Sz. Szilárd letartóztatását.