Sokkoló helyszíni fotók: autós üldözés volt a X. kerületben, egy kisgyermek is veszélybe került

Autós üldözés volt csütörtökön délelőtt Budapesten: a X. kerületben kezdődött, a IX. kerületben folytatódott, és a József Attila lakótelepet is elérte a hajsza. Lapunk információi szerint az Ecseri úton az üldözött gépjármű egy rendőrautónak is nekiment, emellett az üldözés közben legalább egy, de nagy valószínűséggel több parkoló autót is megrongált.

A sofőrt végül elkapták, jelenleg is ápolják, illetve egy egészen pici gyermeket is vizsgálnak a mentősök.

Úgy tudjuk, az üldözött járműben hárman utaztak: férfi, aki vezetett, egy nő és a pici gyermek.

A baba gyerekülés híján anyja karjai között utazott, a férfiről pedig kiderült, hogy eltiltás hatálya alatt vezetett.

Fotó: Bors

