Félelem, bizonytalanság, kétségbeesés – Így élték meg a rendőrgyilkosság éjjelét a környéken lakók

A január 12-én este történt, tragédiába torkolló eseménysort jól ismerjük: Budapest XI. kerületébe, egy Lecke utcai társasházhoz riasztották a rendőröket, mert egy férfi be akart törni az egyik lakásba, egy idős asszonyhoz. Mária néni éppen elalváshoz készülődött, amikor az őrjöngő Sz. Szilárd rátörte az ajtót.

Feküdtem az ágyban, amikor az ajtót betörte

– emlékezett vissza súlyos beteg asszony, akinek mindkét lába helyén protézis van.

Véres gyilkosság egy nyugodt környéken

Újbuda, azaz a XI. kerület a főváros egy kifejezetten jó nevű kerületének számít, ahol az átlagosnál jobb a közbiztonság, és amivel ritkán azonosítanak emlékezetes bűncselekményeket, emiatt is érhető, hogy a késelés éjszakáján a sorban érkező rendőrautók és mindent ellepő egyenruhások alaposan felkavarták az állóvizet a környékbelieknél, akik a kerületi Facebook-csoportban próbáltak információkhoz jutni egymástól:

– Valaki tudja, mi volt ez a sok szirénázás? – tette fel a kérdést egy férfi 23 óra 30-kor, amire érkezett is a gyors válasz:

Előttünk áll 25 rendőrautó, berohant az udvarba kb. 40 rendőr, meg egy palit letepertek a 47-es megállójában, Etele/Fehérvári sarok.

Erre be is indultak a hozzászólások:

– Akkor ezért volt, hogy itt két megállóval feljebb is minden utcában száguldottak körbe a rendőrautók. Valami nagyobb fogás lehet talán, ha már fekete nyomozó autók is rohantak – idézi a Ripost az újabb bejegyzést.

Rendőrautók sorakoznak a helyszínen a gyilkosság éjjelén

Sokan megijedtek olvasva a beszámolókat:

Chicago lett a kerületünk. Én már kezdek félni!

A bejegyzésekből kiderül, hogy Sz. Szilárdot látásból többen is ismerték:

– Van itt egy csávó, aki állandóan be van narkózva, és üvöltözik az utcán is. Az első durranásra lettem figyelmes, próbálták a rendőrök földre kényszeríteni a villamosmegállóban. Velük is üvöltözött és ellenállt. Jött egy villamos a Savoya felé, és azután rohant el a csávó, de a rendőrók elkapták. Akkor valamikor adták le a második lövést. És utána jött a rengeteg rendőr. Én 28 autót számoltam.

– A szembe házban a földszinten lehetett a baj, mert feljebb nem mentek. Az első mentő is vagy jó fél óra után ment el szirénázva. Lehet a rendőrök is megsérültek, mert csak annyit hallottam, amikor rádión beszéltek a központtal, hogy mind a ketten vérzünk – írta egy szemtanú.

Másnak sem volt jó véleménye a késelőről:

– A nevét nem tudom. Csak látásból "ismertük". Alapból egy kötözködős pali, de benarkózva rettenet volt.

A rendőrgyilkos azóta beismerő vallomást tett

A beszámolók és találgatások egészen addig folytatódtak, míg az egyik csoporttag be nem linkelte a rendőrség közleményét, melyben hivatalosan is beszámoltak Baumann Péter haláláról és a történtekről.

Felfoghatatlan tragédia. Nem tudom, ez az elkövető nappal merre járkált, de a kerület csomópontjain egyre több az őrült. Móricz, Kelenföld, Allee... már ösztönösen azt keresem a megállókban, kihez álljak védelem miatt közel babakocsival az ilyesmi arcok miatt

– fejtette ki egy aggódó anyuka.