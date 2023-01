Orbán Viktor: Az emberek a békét választották a 2022-es választáson

"Ütnek, vernek, rúgnak, harapnak"

- Ütnek, vernek, rúgnak, harapnak - így jellemezte Magyarország mostani helyzetét a kormányfő azzal kapcsolatban, hogy meddig lehet ellenállni a háborúba való bevonással szemben. Itthon a külföldről finanszírozott baloldal áll a háború pártján - tette hozzá.

"Mára százezres lehet az emberéletben esett kár, az elemi emberi érzék is azt követeli, hogy mindent tegyünk meg a tűzszünet érdekében".

Orbán Viktor: Ez a demokrácia élő formájává vált

A miniszterelnök arról is beszélt, hogy 2010-ben térdre esett az ország, akkor világos volt, hogy a Gyurcsány-kormány meg fog bukni, de kulcskérdés volt, hogy a válságkezelés során a többség megmaradjon a kabinet mögött. Ráadásul akkor még új alaptörvényt is ki kellett dolgozni. Akkor gondoltuk ki a nemzeti konzultációt - ismertette a kormányfő. - Direkt írásbeli formában tették fel a kérdéseket. A legfontosabb kérdésekről szóltak a nemzeti konzultációk, ráadásul többször is milliós fellett volt a részvétel. Ez a demokrácia élő formájává vált.

Fotó: Bánkúti Sándor

Hatalmas veszteségek a szankciók miatt

Orbán Viktor köszönetet mondott, hogy 1,4 millióan küldték vissza a legutóbbi konzultációs íveket. Ebből a mostani konzultációól kiderült, hogy az ukránoknak nem segítenek, és az oroszokat nem késztetik visszavonulásra - tette hozzá. - A szankciók révén egy friss eredmény szerint a német gazdaság 175 milliárd eurónyi veszteséget szenved el 2023-ban.

Fotó: Balogh Zoltán

- Nálunk majdnem akkora veszteséget okoznak a szankciók, amennyi személyi-jövedelem adót fizetnek az emberek egy év alatt - ismertette a kormányfő. Ott ahol nem érint húsbavágó magyar érdeket, ott nem akadályozzuk meg az uniós szankciókat - tette hozzá. - Az olaj, a gáz és a nukleáris energia tekintetében pedig vétózni fog az ország. A siker első számú feltétele a nemzeti konzultáció.

A magyarok azt akarják, hogy Brüsszelben is meghallják az emberek hangját

- A kérdés, hogy a magyar miniszterelnök kitart-e a nemzeti érdek mellett az uniós vitákban - mondta a kormányfő a brüsszeli megjegyzésekről. Hozzátette: a magyarok azt akarják, hogy Brüsszelben is meghallják az emberek hangját. Orbán Viktor közölte, Nyugat-Európában nincs tere az emberek hangjának, mert a háborúellenes hangokat megpróbálják lenyomni. Fontos különbség, hogy míg itthon többszólamú a média, addig Nyugaton ez nem így van. A háborúról nyugaton a jobboldali és a baloldali lapokban ugyanazt lehet olvasni.