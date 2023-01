Nyolcas gyilkosság Kisteleken: férfiakkal és csecsemőkkel végzett a szülésznő

Nyolc emberrel végzett a kor népszerű mérgét, az arzént használva Gerzsány Mária. A véreskezű méregkeverő, akit a korabeli sajtó csak „savószemű boszorkánynak” hívott, először csak saját családját, végül már szinte egész Kistelket ellátta méreggel.

A csöndes kisvárosban, Kisteleken gyilkolt a bába. Fotó: Lechner Nonprofit Kft. Dokumentációs Központ / Fortepan

Bábaként kezdte, gyilkosként végezte

Gerzsány Mária körül már korábban is igencsak furcsa volt a légkör, ugyanis már bábakarrierje kezdetén is magas csecsemőhalandóságot tudhatott maga mögött. Öt férje volt, akik mind meghaltak, méghozzá gyanúsan ha­sonló tünetek miatt, a magas életbiztosításukat pedig mindig Gerzsány örökölte. Végül, mivel a faluban egyre több hasonló eset történt, a csendőröknek is gyanús lett a bába, ám sosem sikerült őt meggyanúsítani, így méregügyleteit egyre nagyobb körben terjeszthette. Az addigra hatalmasra nőtt üzlet 1911-ben bukott meg, egy helyi asszony miatt.

Csecsemőket is ölhetett

Pálinkás Jánosné sokat panaszkodott férjére, mire Gerzsány azonnal felajánlotta szolgálatait. Pálinkásné azonban ahelyett, hogy elfogadta volna a mérget, a csendőrökhöz szaladt.

Egyikük, Németh Mózes ravasz tervet eszelt ki: rávette Pálinkásnét, hogy fogadja el az arzént, a pénzt pedig, amivel a gyilkos bábának fizetett, megjelölték. A kapott mérget az asszony azonnal átadta a hatóságoknak, akik bevizsgáltatták, így végre a nyomozás során először volt bizonyítékuk Mari ellen.

A házkutatásnál nem­csak a megjelölt pénzt, de további mérget is találtak, így már letartóztathatták a mé­regkeverőt.

A hatóságok ezek után több holttestet is exhumáltak, amelyeket Gerzsányhoz kötöttek, a testekben pedig egytől egyig kimutatták a halálos adag arzént. Bár az asszony tagadott, minden bizonyíték ellene szólt. Gerzsányra végül csak három ember meggyilkolását tudták rábizonyítani, azonban a tényleges szám ennél jóval magasabb lehetett, ugyanis nemcsak felnőtteket, hanem vélhetően csecsemőket is ölt.

Korabeli cikk a méregkeverő asszonyról. Fotó: Bors

Majdnem újrakezdte

A lebuktatott Gerzsány Máriát végül Márianosztrára szállították, ahol már több éve ült, amikor a világháború utáni zavaros időkben szabadon engedték. Azonnal visszatért falujába, ahol éppen újraélesztette vol­na üzletét, ezzel azonban hamar lebukott, és újra lecsukták. Az asszony végül Szegeden, életfogytiglani büntetése alatt hunyt el.