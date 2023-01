Nem egyedi a mezőcsáti iskolai erőszak: Ezek a legdurvább hazai esetek

Mint korábban megírtuk, egy 12 éves fiú ellen uszította a többi gyereket egy tornatanár Mezőcsáton. Húsz gyerek élt a lehetőséggel, ütötték, rúgták társukat, a tanár pedig nevetve nézte, mi történik. A fiú nyakán lévő sérülés még napokkal az eset után, most is látható.

Váradi Lorenzót verték meg a társai Fotó: RTL

De nem a mezőcsáti verés volt az első iskolai erőszak, ami a nyilvánosság elé került.

Késsel támadt a tanárára

2019-ben egy győri diák azért szúrta meg többször is a tanárát, mert az hármast adott az egyik dolgozatára. A késelő az osztálytársai előtt is mentegetőzni próbált, arra hivatkozott, hogy nem akarta megölni a tanárnőt, csupán érzékeltetni akarta, hogy nem ért egyet a tanítási módszereivel. Volt osztályfőnökétől a letartóztatását követően bocsánatot is kért – olvasható az Origo.hu cikkében.

Dühös szülők támadtak a pedagógusra

A Ripost elsőként számolt be arról a felháborító esetről, amikor egy felső tagozatosokat szállító iskolabusz éppen hazaérkezett a diákokkal és tanáraikkal Kompoltra, és az egyik diák szülei és azok rokonai nekiestek a diákokat kísérő rajztanárnak – két évvel ezelőtt. A Heves megyei iskolában a pedagógus orrát mintegy ötven diák és a kollégái szeme láttára törték be.

Egy intő miatt támadtak a tanárukra

Az egyik budapesti középiskolában három diák még 2019-ben hangosan szidta, fenyegette, majd egy székkel együtt a falhoz lökte a tanárát – derült ki az Origo.hu cikkéből.

Az esetről felvétel készült, de arra nem számítottak a diákok, hogy az a visszájára fordul. Elmondásuk szerint azért rögzítették a balhét, hogy legyen bizonyíték, ha esetleg a tanár megüt valakit. A diákokat akkoriban őrizetbe vették és az iskolából is kirúgták őket.

Mindkét kezét eltörte a diáktársának

A Metropol pár napja egy brutális támadásról számolt be, ami a zagyvarékasi iskolában történt. Az egyik fiút a szünetben egy iskolai fakörzővel és puszta kézzel addig ütötte az osztálytársa, amíg annak mindkét keze el nem tört.



Elkezdett lökdösni, összeszólalkoztunk és utána felkapta a körzőt és szétverte a kezemet



– mesélte a fiú a Tényeknek.

Hetek óta fenyegetőzött a diák, hogy valakit meg fog ölni

Novemberben az egész országot sokkolta, hogy egy jó nevű budai középiskolában egy diák nyakon szúrta az iskolatársát. A Bors elért egy szülőt, aki szerint nem meglepő az erőszak, hiszen több előzmény is volt, mielőtt a szörnyűség bekövetkezett.

Egy mentális problémákkal küszködő, autista fiú volt az elkövető. Többen is féltek tőle, pláne azóta, hogy bejelentette, valakit meg fog ölni

– tudatta a neve elhallgatását kérő szülő.

Az iskolai bántalmazásról nem mindig értesül a szülő vagy az intézmény

Vannak olyan esetek, amelyekről nem is értesül az iskola vezetése. A Magyar Nemzet egy korábbi cikkéből kiderül, hogy egy hazai felmérés szerint az 5–8. osztályosok kétharmadát bántalmazták már fizikailag, verbálisan vagy virtuálisan az iskolában, tíz diákból egy, hetente többször is bántalmazást szenved el a kortársaitól.