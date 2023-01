Mire megszoknánk a napsütést, jön az újabb lehűlés

Totálisan megbolondult az időjárás, hiszen míg hazánk észak-nyugati részében a tél örömeit élvezték az emberek és szánkózhattak, hógolyózhattak, vagy hóembert építettek, addig a fővárosban és az ország keleti felében csak az eső és a hideg keserítette az emberek életét. Ez a hét sem lesz jobb, továbbra is

kitart a változékony idő, amiben a fronthatások mellett a hőingadozás is alaposan megviseli majd a szervezetünket.

Fotó: MTI - Sok helyen előkerültek a szánkók a hévégén

A fent említett hőmérséklet és időjárási különbségek önmagukban még nem lennének komoly hatással az emberek szervezetére, de amiatt, hogy huzamosabb ideig és időnként egyszerre több minden hat, ezt most azok is megérzik, akikre eddig ez nem volt jellemző dr. Pintér Ferenc meteogyógyász szerint. A szakember kifejtette, hogy aki elmondta, hogy a most érkező erőteljes melegedés, a jóval 10 Celsius-fok feletti hőmérséklet, a keleti országrész melegedése, a csütörtöki lehűlés és az azzal érkező hidegebb periódus főként azért terheli meg a szervezetet, mert egymás után nagyon hamar érik azt.

Fotó: Pexels - A napszemüveg sem lesz túlzás az elkövetkezendő napokban

A tartósan változékony és szélsőséges idő többekből kihozza a frontérzékenységet. A meteopata emberek már korábban is szenvedtek a tünetektől, melyek egyébként egyénenként eltérőek lehetnek. Többen ugyanakkor most először észlelnek magukon ilyet, mert az elmúlt időszak időjárása hozta ki belőlük. Ők most válnak frontérzékennyé.

– hívta fel a figyelmet a Meteo Klinika igazgatója, majd hozzátette: „Ezek a gondok maguktól nem oldódnak meg. Foglalkozni kell velük. Szükség van a megfelelő kivizsgálásra és ha indokolt, akkor az azt követő kezelésre.”

Dr. Pintér Ferenc szerint komolyan kell venni a szervezet figyelmeztető jelzéseit. A meteogyógyász arra is kitért, hogy nem létezik univerzális megoldás, ami minden egyes ember esetében enyhíti a panaszokat, éppen ezért fontos, hogy kivizsgáltassuk magunkat, ami után személyre szabott kezelést kaphatunk.