Internetes videókból tanult meg horgászni a magyar bajnok női pecás

Gyertyánosi címvédő és páros pontyfogó bajnok - így is jellemezhetnénk a kaposvári Kopitár Viktóriát, aki a 2022-es évben végig remekelt, bármilyen horgászversenyen indult. Hazai pályán, a Gyertyánosi-tavon tartott szeptemberi versenyt magabiztosan nyerte, júliusban, Maconkán pedig horgásztársával, Dencsik Renátával együtt 562 kilogrammos fogással lettek országos pontyfogó bajnokok.

Viktória lassan három éve horgászik versenyszerűen Fotó: Saját

Gyerekkori szenvedély

A civilben szempilla-stylistként dolgozó nő gyermekkora óta horgászik.

– Annak idején, amikor még kicsi voltam, a szüleimmel sokat jártunk a tavakhoz horgászni. Aztán a középiskola miatt abbahagytam ezt a hobbit, majd jó tíz év kihagyás után ismét a horgászat rabja lettem, és körülbelül 2,5 éve komolyabban elkezdtem ezzel foglalkozni – mondta a Borsnak Kopitár Viktória, aki eleinte azt gondolta, csak hobbiszinten jár ki a vizekre, ám a körülötte lévő horgászok elültették a bogarat a fülébe: miért nem megy el egy horgászversenyre.

Egy hét után el is mentem egyre, de nem fogtam semmit, ennek ellenére nagyon megtetszett az a hangulat és légkör, ami egy ilyen versenyen van

– mesélte a nő, aki vérszemet kapott, és három héttel az első alkalom után rögtön egy egyhetes viadalra is benevezett. Ezután képezte és fejlesztette magát, különböző Youtube-videókból lesett el tippeket.

Kozmetikából a tóra

Viktória innen jutott el oda, hogy 2022-ben amelyik versenyen elindult, nyert, és ahogy fentebb írtuk, nemcsak egyéniben, hanem csapatban is.

– A maconkai országos bajnokság volt az egyik legjobb versenyünk Renátával, de egy még nagyobb kihívás is előttünk áll, ez pedig az idei franciaországi világbajnokság, amire gőzerővel készülünk – fogalmazott a női pecás. Viktóriának a munkájából fakadóan általában szabadok a délutánjai, így a kozmetikai eszközöket hamar horgászbotra tudja cserélni.

Általában heti 2-3 alkalommal megyek ki a Kaposvár mellett található Deseda-tóra, de előfordul, hogy ott is alszok hétvégén.

Ilyenkor több „feladatot” igyekszem gyakorolni, például a távdobás. Ekkor egy távolságmérővel mérem a dobásokat, hiszen itt az a cél, hogy minél messzebbre, minél pontosabban dobjak – magyarázta Viktória.

Mindenre felkészülnek a vb előtt

Persze, nemcsak a dobásra kell figyelni a világbajnokságon, hanem a szerelékre is.

– Az is sokat számít, hogy a horognak pontosan kell állnia, mert a lebegő csalik közül, amiket én használok, mindegyik máshogy emeli fel a horgot. Emellett figyelni kell a merítésre és az etetésre is. Természetesen az első dolgunk lesz Renátával, hogy feltérképezzük majd a terepet – mesélte a horgász, akinek a szorgalma és a befektetett munkája úgy tűnik, megtérül, mivel november közepén a dunavarsányi Big Carp Lake-en egy 27,9 kilogrammos ponttyal megdöntötte saját egyéni rekordját.