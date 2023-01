Megdöbbentő trükk: így lopják a benzint a pesti autókból!

Rémálom az autósok számára, ha felfeszítik kocsijuk tankját, a tolvaj pedig már a benzint is leszívta. Emellett még az autóban keletkezett kár javítása miatt is főhet a fejük. Majdnem így járt egyik olvasónk is a XVI. kerületben. Aranka mit sem sejtve indult haza a XVI. kerületből, előtte azonban meglátogatta szüleit. Ő is meglepődött, amikor édesanyja szólt neki, hogy Suzukijának a tankja fel van feszegetve.

Aranka felfeszített Suzukija Fotó: Máté Krisztián

Felfeszítették a kocsik tankajtaját, de a benzinhez már nem fértek hozzá

- Kérdezte, hogy nem zártam vissza tankolás után? Mondtam neki meglepve, hogy nem is tankoltam. Akkor láttam, hogy eláll a tanksapkát fedő zárható tankajtó

- mesélte Aranka. Hozzátette, hogy a zárható tetőt csak a kocsiból, belülről lehet kinyitni, ő pedig napok óta nem nyúlt hozzá:

- Külön kallantyúval lehet kinyitni, és jól meg is kell rántani, szóval még véletlenül sem nyithattam ki. Emellett volt pár karc is körülötte, mintha feszegették volna. De a benzinből semmi nem fogyott, amikor beindítottam, pontosan ugyan ott állt a mutató, mint korábban - tette hozzá. Elmondta, hogy több helyen is parkolt aznap, nem tudja, hogy pontosan hol nyitották fel, ő maga nem vette észre.

Hasonlóról számolt be nem messze onnan egy Opeles férfi. Neki sima, kipattintható tankajtaja van, ami jól láthatóan fel volt feszítve:

- Sem azelőtt, sem aztán nem nyílt fel magától, szóval biztos, hogy felpattintották. A tanksapka nem volt letekerve teljesen, de lazább volt, mint én az utolsó tankolásnál hagytam. Benzint nem szívtak le, szóval vagy nem tudták, vagy pedig megzavarhatta őket valami vagy valaki

- tárta szét tanácstalanul karjait Attila, aki hozzátette, hogy az autótulajok legyenek óvatosabbak:

- Sosem lehet tudni! Azóta ha tehetem, inkább a tank oldaláról szűkebb vagy jól látható helyen parkolok, hogy ne férjenek hozzá - szögezte le.

Lehet védekezni a lopás ellen

A Metropol már két éve is írt egy benzinlopási hullámról, akkor egy vidékről kirándulni érkező autós mesélte el, hogy felfeszítették a tankját. Ő nem volt olyan szerencsés, mint két olvasónk, ugyanis minden csepp benzinjétől megszabadították. Akkor a rendőrség azt javasolta: a károsultak mindenképpen tegyenek bejelentést, illetve megelőzésképp érdemes zárt helyen parkolniuk.

Amennyiben erre nincs lehetőség, az autót érdemes jól kivilágított helyen tárolni, emellett javasolták, hogy a tulajdonosok használjanak riasztót, és a tanksapkát semmiképp se hagyják nyitva.

Régi autón lopócsövel, újabb kocsin tankátfúrással dolgoznak

Azt is elárulták, hogy a régi autóknál a tolvajok egyszerűen csak kinyitják a tanksapkát, és egy lopócső segítségével kiszívják a benne található benzint, az új kocsik esetében viszont ez már nem lehetséges. Ehelyett átütik, megfúrják a tank alját, és a benzin szimplán kifolyik.

Lapunk megkérdezte a rendőrséget, hogy az utóbbi időben érkezett-e hasonló ügyben bejelentés Budapestről, ahogy kérdéseinkre választ kapunk, cikkünket frissítjük.