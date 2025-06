/Topsztori: Szoboszlai Dominik címlapra került

A keddi mérkőzéseken a Liverpool nyolc játékosa lépett pályára, és a klub honlapja kiemeli, hogy közülük Virgil van Dijk és Szoboszlai Dominik is gólt szerzett. A holland válogatott csapatkapitányaként Van Dijk hazai pályán, Groningenben segítette csapatát egy meggyőző, 8-0-s győzelemhez Málta ellen a világbajnoki selejtezők során. Van Dijk szerezte a harmadik gólt a G csoportbeli összecsapáson, miután egy erőteljes, lapos lövéssel talált be a tizenhatos széléről az alsó sarokba. Cody Gakpo és Ryan Gravenberch is kezdőként lépett pályára, de a félidőben lecserélték őket, míg Jeremie Frimpong a kispadon maradt – írja a Liverpool honlapja, a beszámolóját pedig Szoboszlai Dominikkel folytatja.

Szoboszlai Dominik remekül játszott Azerbajdzsán ellen Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Szoboszlai és Van Dijk is topsztori lett a Liverpool honlapján Forrás: Liverpool FC

Szoboszlai szintén betalált azon a találkozón, amelyen csapatkapitányként vezette Magyarországot 2-1-es idegenbeli győzelemre Azerbajdzsán ellen Bakuban felkészülési mérkőzésen. A középpályás gyors helyzetfelismeréssel egyből, laposan lőtt a kapuba a tizenhatoson belülről, ezzel vezetést szerezve csapatának – írja le a Liverpool honlapja a magyar csapat második találatát.

Szoboszlai nem csak a góljával emelkedett ki

Szoboszlai Dominik remek statisztikai mutatókkal zárta a találkozót: 1 gól, a legtöbb sikeres passz (74), a legtöbb labdaszerzés (10), a legtöbb kialakított helyzetet (7), a legtöbb sikeres cselezés (2), 8/11 pontos hosszú passz, 6 kulcsfontosságú passz – írja a Magyar Nemzet.