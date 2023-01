Horror a parkban: kutyák támadtak rá, belehalt sérüléseibe a 28 éves nő

A kutya az ember legjobb barátja, szoktuk volt mondani, ám sajnos vannak kivételek. A nagy-britanniai Caterhamben csütörtökön kutyatámadás okozta egy 28 éves nő halálát a város határában lévő erdős-ligetes közparkban, amely a kutyasétáltatók egyik kedvenc célpontja. Az állat olyan súlyosan megmarta a nőt, hogy nem élte túl a hatalmas vérveszteség miatt.

Képünk illusztráció (Fotó: Pixabay)

Hogy kié volt a gyilkos kutya és honnan került oda, egyelőre nem lehet tudni. Tény, hogy az eset után a rendőrök átfésülték a környéket, és összesen nyolc gazdátlan ebet gyűjtöttek be.

A helyi közösséget sokkolta a hír

A Mirror több embert megszólaltatott a környékbeliek közül:

Nem gondoltuk volna, hogy ilyen történhet!

Ez bárkivel megeshetett volna!

Rettentő nyugtalanító!

Gyönyörű hely ez, de egy ideig biztosan elkerülöm

– mondták el az újságírók érdeklődésére.

Idén ez volt az első ilyen szörnyű eset, de tavaly kilenc halálos kutyatámadás történt az Egyesült Királyságban, ez volt az eddigi negatív rekord. A brit statisztikai hivatal 2013 óta vezet ezekről nyilvántartást, és azóta egyetlen esztendőben sem volt több ötnél. A tragikus kimenetelű sebesülések mellett ráadásul majdnem 10 ezer kutyás incidenst jelentettek, ami azt jelzi, hogy negyedével nőtt ezek száma az előző évhez képest.

Persze nem kell ehhez Angliáig mennünk, Magyarországon is rendszeresek a kutyatámadások, tavaly is több ilyen esetről számoltunk be. Somogy megyében a szomszéd kutyái öltek meg egy nőt, Szegeden egy részeg férfi megvadult kedvencei estek neki egy családanyának és a kislányának, Erdőkertesen pedig saját gazdájára támadt rá egy eb.