Egy botrányos hangfelvétel került a Metropol birtokába, amiből kiderült, hogy félmilliós vesztegetési pénzért azok a diákok is bejuthatnak az Eötvös József Gimnáziumba, akiknek az írásbeli felvételijük nem sikerült. A lap kíváncsi volt, hogy mit gondolnak a budapesti járókelők az üggyel kapcsolatban, kérdésükre pedig egyhangú válasz érkezett: mindenkit ledöbbentett a korrupciós botrány, és nem tartják korrektnek az iskolavezetést.

Fotó: Metropol

Szégyen, gyalázat, hogy ilyen országban élünk, hogy 2023-ban itt tartunk. Lassan megszokjuk már a korrupciót, nap mint nap hullanak ki a csontvázak a szekrényből

– mondta a Metropolnak Mariann. Zoltán is hasonlóan vélekedik: szerinte nem meglepő, hogy fény derült egy ilyen ügyre, máshol is előfordul, Zsolt pedig azon háborodott fel, hogy egy elit iskolának pont nem lenne szüksége arra, hogy pénzért árulja a helyeit.

Az Eötvös József Gimnázium évtizedek óta Budapest egyik legelitebb gimnáziuma, ahová nagyon nehéz bekerülni. Sok diák álma az, hogy itt tanulhasson tovább, ehhez azonban eredményes felvételi vizsgát kell tenni. Legalábbis eddig így tudtuk. A kiszivárgott hangfelvétel szerint ehhez azonban elég félmillió forint, és a csemete számára megnyílnak az intézmény kapui.

Nagyon nehéz lehet ezt megélni diákként

– mondta a Metropolnak Adrienn, aki szerint nagyon igazságtalan ez a felvételi eljárás.

Moss László igazgató

– Igazságtalan, hogy versenyhátrányból indul az, akit nem fizetnek be a szülei. Most hallottuk, hogy milyen nehéz volt ez a felvételi is. Ezek szerint tisztességes úton nehezebb bejutni ebbe a gimnáziumba, ami szomorú – tette hozzá felháborodottan.

Noémi első kézből tapasztalta az iskolán belüli megkülönböztetést diák és diák között, hiszen az ő gimnáziumában is általános volt a jelenség.

– Én is olyan iskolába jártam, ahol minden második gyerek tanárgyerek volt, és ők kivételezettek voltak. Nemcsak a felvételin, de később is az évek alatt. Ugyanez van az Eötvösben is, csak nagyobb szinteken, anyagi javakért. Sajnos manapság a pénz beszél, kutya ugat... – mesélt a gimnáziumi évekről a Metropolnak Noémi, aki szerint a legnagyobb baj az, hogy nem vonják felelősségre az embereket, és manapság már bárki megtehet bármit.

A lap információi szerint a hatóságok is vizsgálódnak már a korrupciógyanús ügyben, amelynek Moss László igazgató mellett a másik érintettje Kálmán Gábor, az Eötvös Gimnáziumhoz tartozó Reáltanoda Alapítvány vezetője.