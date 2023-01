Mi folyik a magyar utakon? Elképesztően sok baleset történik rosszullétek miatt

Nemcsak a tartós meleg, hanem a felettünk cikázó frontok is hirtelen rosszulléteket okoznak, ez pedig sajnos az utakon, a közlekedésben is meglátszik. Az elmúlt hetekben rengeteg baleset történt amiatt, hogy a sofőr rosszul lett vezetés közben.

Rosszullétek okoznak baleseteket az elmúlt hetekben. Fotó: police.hu

A tartós meleg és a felettünk cikázó frontok is veszélyt jelentenek

„Nagyon sok a rosszullét, nem is értik az emberek, mi történik velük” – mondja dr. Pintér Ferenc, a Meteo Klinika igazgatója. A meteorológus arra figyelmeztet, hogy tartós hőanomália alakult ki hazánkban, ami azt jelenti, hogy az elmúlt hetekben a szokásos értéknél jóval melegebb van, ez pedig sokak számára nagyon komoly egészségügyi terhelést jelent.

Az emberek különféle tünetekkel reagálnak az anomáliákra, jellemzően nő a trombózis kialakulásának veszélye, gyakoriak a fejfájások és rosszullétek. Ám nemcsak a meleg miatti tartós hőanomália, hanem az elmúlt hetek példátlan mennyiségű fronthatásai is veszélyt jelentenek egészségünkre. „Mediterrán ciklonok sorozata vonult át, amivel együtt jártak a légköri hatások. A széles skálán, nagy amplitúdóval bekövetkező változások okozta terhelés miatt a meteopata embereknél nagyobb az infarktus, a sztrók, a fejfájás kialakulásának kockázata, valamint a várandós kismamák esetében a koraszülésé" – jegyezte meg dr. Pintér Ferenc korábban a Ripostnak a témával kapcsolatban.

Többen el is hunytak

Szenteste előtti pénteken egy férfi Szegeden lett rosszul vezetés közben. Szerencsére nem karambolozott és a járókelők is hamar észrevették, és a segítségére siettek, még a férfi autóját is levitték az úttestről, hogy ne akadályozza a forgalmat. A sofőr később a kórházból jelentkezett és megüzente, hogy már jól van.

Nem ilyen szerencsésen végződött sajnos a Szilveszter Rally előfutama, ahol Kaposi László versenyző a célba érve lett rosszul, és életét a szakszerű segítség ellenére sem tudták megmenteni. A versenyző mindössze 59 éves volt.

Szintén karácsony előtt, Tatabányán a Győri úton villanyoszlopnak hajtott egy teherautó, majd egy sorompót is letarolt: a szemtanúk egybehangzó véleménye szerint a sofőr rosszulléte miatt történt a baleset. A baleset helyszínére azonnal riasztották a mentőket és a tűzoltókat, ám a kiérkező segítség ellenére nem sikerült megmenteni a sofőr életét.

Január 4-én szerdán az M5-ös autópálya pesterzsébeti szakaszán egy 30 év körüli nő lett rosszul vezetés közben. A felhajtó végénél lévő elnyújtott jobbkanyarban haladt, amikor hirtelen rosszul lett, átsodródott a szemközti sávba, ahol egy mikrobusznak csapódott. A nőt súlyos sérülésekkel vitték kórházba, a mikrobuszban ülők nem sérültek meg.

Január 5-én, csütörtökön az 1. kerületben, a Hegyalja úton a BAH-felüljáró mellett egy idősebb nő lett rosszul a volán mögött és autójával fának ütközött.

Villamos és távolsági busz is érintett volt rosszullétek miatti balesetben

December 19-én a Boráros téren történt villamos ráfutásos baleset, miután az egyik jármű sofőrje rosszul lett. A balesetben összesen hat ember sérült meg, köztük a villamos sofőrje is. „Az elsődleges feltételezések szerint a balesetet a villamos járművezetőjének rosszulléte okozta. A balesetben megsérült munkatársunkat jelenleg kórházban ápolják, állapota stabil” – tudatta a baleset után a BKK közleményében. Szemtanúk is arról számoltak be, hogy a baleset előtt a sofőr feje előrebukott.



Fotó: Bors

A két ünnep között Győrben egy távolsági busz szakította át egy híd korlátját, két kereke pedig le is hajtott a hídról. A baleset az autóbusz vezetőjének rosszulléte miatt történt, őt a mentők kórházba szállították.

Nem csak vezetés közben fordulnak elő rosszullétek: December 29-én pótlóbuszok jártak egy fővárosi szakaszon, miután egy utas rosszul lett a villamoson. Január elsején egy szegedi Facebook csoportokban köszönte meg egy nő, hogy a járókelők segítettek férjén, aki az utcán lett rosszul kutyasétáltatás közben. „Hazaengedték a férjem, jól van szerencsére” – írta a nő.