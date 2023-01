Dollárbaloldal: Márki-Zay ismét külföldi pénzből finanszírozná a soron következő választási kampányt

Megint adománygyűjtésbe kezdett Márki-Zay Péter, a baloldal bukott miniszterelnök-jelöltje, most éppen a jászberényi időközi önkormányzati választás kampányának támogatására kér pénzt, illetve toboroz aktivistákat a közösségi oldalán kedden közzétett felhívásában. Márki-Zay azt kéri a híveitől, hogy a Közösen Jászberényért Egyesület jelöltjeit segítsék akár aktivista munkával, akár anyagi támogatással. A posztban az általa vezetett Mindenki Magyarországa Mozgalom (MMM) bankszámlaszámát adta meg, oda lehet utalni az összegeket.

A támogatások kapcsán MZP a Magyar Nemzetnek kerek-perec kijelentette: semmi kivetnivalót nem látna abban, ha megint külföldről érkező támogatások landolnának a mozgalom számláján.

Emlékezetes, nem ez az első alkalom, hogy az MMM számlájára külföldi pénzek érkezhetnek. Korábban az országgyűlési kampányban, és még azt követően is komoly összegek áramlottak Amerikából a mozgalomhoz. A több, mint 1,8 milliárd forintnyi segítség akkor a Korányi Dávid vezette Action For Democracy nevű szervezeten keresztül érkezett a baloldalhoz. Korányi egyébként korábban Bajnai Gordon volt kormányfő és Karácsony Gergely főpolgármester tanácsadójaként is tevékenykedett. Az amerikai befolyásolás miatt sérülhetett az ország szuverenitása, így az ügyben a nemzetbiztonsági szolgálatok is vizsgálódnak, nyomozást indított a rendőrség, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).

A baloldal kampányának támogatására az országgyűlési választások időszakában összesen több mint 3 milliárd forintnak megfelelő dollár érkezett az Egyesült Államokból.

Ráadásul egyértelműen kiderült, hogy az utaláshoz az adományozóknak nem kellett mellékelniük az útlevélszámukat, vagyis kaotikussá vált a baloldali kampányfinanszírozás, hiszen külföldi, amerikai állampolgárok is minden további nélkül tehettek felajánlásokat. Így történhetett meg, hogy lényegében a dollárbaloldal teljes kampányát a tengerentúlról pénzelték.

Jászberényben pedig az országos kampány külföldi finanszírozási modellje ismétlődhet meg kicsiben: a magyar törvényeket kijátszva kaphat amerikai pénzeket a dollárbaloldal. Abban is egész biztosak lehetünk, hogy a külföldről kitartott dollármédia szintén beszáll a kampányba, az egyesületi köntösbe bújtatott baloldalt támogatva.