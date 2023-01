"Balhéznak, csinálják a cirkuszt" - elegük van az óbudaiaknak a csövesekből

Nagyon nehéz ezen a környéken. Nagyon óvatosnak kell lennünk a hajléktalanok miatt. Főleg a késői órákban, mert itt isznak, kiabálnak, egyszer még az ablakot is betörték. Velem is már kétszer vagy háromszor is történt ilyen eset, még a forgalmat is elvitték a kasszából.