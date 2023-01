3 éve drámai hírt közöltek: Kína bejelentette a koronavírus-járványt

2020 január 5-én a kínai Vuhanból ismeretlen eredetű légúti megbetegedéseket okozó járványt jelentettek az Egészségügyi Világszervezetnek (WHO). A megbetegedések hátterében a Covid19, más nevén koronavírus állt. Az első megbetegedések esetén közös jellemző volt, hogy a betegek előzőleg vuhani piacon jártak, ezt a piacot végül be is zárták a hatóságok. A járvány előrehaladtával igazolódott, hogy a vuhani új koronavírus (2019-nCoV) képes emberről emberre terjedni - írja a Ripost.

Ijesztő vuhani kép 2020-ból, beöltözve mentik a beteget. Fotó: XIAO YIJIU

Hazánkat is elérte a koronavírus

Az első fertőzöttet 2020. március 4-én regisztrálták Magyarországon, egy héttel a vírus világjárvánnyá nyilvánítása előtt, az első elhunyt betegről pedig március 15-én adtak hírt. Három nappal később Müller Cecília országos tisztifőorvos már arról adott tájékoztatást, hogy Magyarországon bárhol jelen lehet a fertőző vírus.

Megjelentek az első korlátozások

A járvány terjedésének lassítására a magyar kormány, hasonlóan a világ országaihoz, fokozatosan korlátozásokat vezetett be:kötelező maszkviselés, távolságtartási kötelezettség, vásárlási idősáv, kijárási korlátozás, kijárási tilalom, határzár.

Az első járványhullám idején számos gyors korlátozást hoztak a járvány berobbanása ellen. Ez a kezdeti szakasz a védőfelszerelések beszerzéséről, a betegek kórházi ellátásának megfelelő biztosításáról szólt. A magyar kormány gyorsan lépett: onnan szerzett be védőfelszerelést, maszkot, fertőtlenítőszereket, lélegeztetőgépeket, ahonnan csak lehetett, mielőbb biztosítva a szükséges eszközöket a járvány elleni védekezéshez. Ezzel egyidőben pedig elindította ezeknek a hazai gyártását, járványkórház építésébe kezdett és átszervezte az egészségügyi ellátást. Mire beköszöntött a nyár, lefutott az első járványhullám és a nyári időszakban fel lehetett oldani a korlátozásokat. A második járványhullám terjedését ősszel a korlátozások visszaállításával, újabb szabályozások bevezetésével igyekeztek lassítani.

Megérkeztek a gyógyszertárakba az első covid-19 tesztek. Fotó: Lang Róbert

Védőoltások

Nagyjából egy év alatt készültek el a koronavírus elleni oltások. Erre nagy szükség is volt, hiszen a vírus terjedését lassító korlátozások hosszú ideig nem fenntarthatók. Az első adag vakcina (a Pfizer-BioNTech-féle Comirnaty) 2020. december 26-án érkezett meg Magyarországra. Az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) által engedélyeztetett vakcinák közül a Pfizer mellé másik két cégtől is érkeztek már hazánkba szállítmányok: a Modernától és az AstraZenecától. Mivel azonban csak kis mennyiségű vakcina érkezett az országba, ami a veszélyeztetetteknek sem volt elegendő, a magyar kormány gyorsan más beszerzési források után nézett és szerződést kötött az orosz Szputnyik V-vakcina, valamint a hagyományos módon készülő kínai Sinopharm vakcina behozatalára. Ezzel együtt intenzív tájékoztató kampány kezdődött. Így Magyarországon sokkal gyorsabban lett átoltva a lakosság, mint a többi európai uniós országban.

Covid elleni oltás 2022 márciusában MiskolconFotó: Bujdos Tibor

Mutációk

A hamradik hullám kezdetén ismét jelentős növekedésnek indult a betegek száma. A járványügyi szakemberek már a hullám kezdetekor úgy vélekedtek, hogy ennek oka az eredeti vírusnál sokkal fertőzőbb mutációk, különösképpen az úgynevezett alfa variáns. Ez később egyértelműen be is igazolódott: 2021 március végén már szinte az összes megbetegedést ez a variáns okozta. A vírus folyamatosan mutálódott, ezért többféle variánsa alakult ki. Végül az úgynevezett omikron variáns vált uralkodóvá, ma is ez okozza a fertőzések nagyrészét.

Nagyüzem a kiskunhalasi járványkórházban. Fotó: Szabolcs László

Fokozatosan oldották fel a korlátozásokat

Magyarországon a kormány a beoltottak számához kötötte a korlátozások feloldását. Miután legalább 2,5 millió embert beoltottak, megkezdődhetett a védelmi korlátozó intézkedések fokozatos feloldása. Megnyitották a határokat, rövidült az éjjeli kijárási tilalom ideje, újranyithattak az addig bezárt üzletek, kinyithattak a fodrászatok, kozmetikák és más szolgáltatások. Később újranyitottak a bölcsődék, az óvodák és az általános iskolák alsó tagozatai, majd tavasszal a vendéglátóhelyek teraszai is nyithattak. Miután 5 millió személyt beoltottak, megszűnt a közterületi maszkviselési kötelezettség és az éjszakai kijárási tilalom, eltörölték az üzletek nyitvatartási korlátozását, szabad téren megtarthatóvá váltak a különböző gyűlések, rendezvények, valamint kisebb lakodalmakat is lehetett már tartani.

2021 novemberében még sorba kellett állni az oltásért, ma már sorállás nélkül bárki megkaphatja. Fotó: Katona Tibor

2022 tavaszán szinte minden járványügyi korlátozást eltöröltek. Magyarországon ma bárki felveheti a covid elleni oltást akár többedszerre is. A megbetegedések száma jelentősen csökkent, a vírus jóval kevésbé veszélyes, mint a kezdeti időkben. Az elhunytak döntő többsége idős, krónikus beteg. Mostanra megszüntették a koronavirus.gov.hu oldalt is, mivel elveszítette jelentőségét. Bár idén is gyakori a vírusfertőzés, a koronavírus szépen lassan "belesimult" a vírusok sorába.

A járvány utózöngéje, hogy korrupciós botrány tört ki az Európai Unióban. Kiderült: az EU túl sok oltóanyagot rendelt, adófizetők pénzének milliárdjait pazarolták el - írja a Ripost.