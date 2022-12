„Mintha az anyám lett volna” – sírva gyászolják szomszédai Hédi nénit, aki a mélybe vetette magát Újpalotán

Mint azt korábban megírtuk: rendőrök és mentősök lepték el kedd este a Páskomligetet, ahol egy idős nő ugrott ki a társasház 5. emeleti erkélyéről.

A ház lakói mind fájó szívvel gondolnak vissza T. Hedvigre, aki mindenki Hédi nénije volt.

Aggasztó dolgokat mondtak az asszony lányáról

– A lányát sokan ismerték a környéken, szerintem klinikai eset volt. Nem tudjuk pontosan, mit tett Hédikével, de abban biztosak vagyunk, hogy többször is bántotta, verte. Nem csak a házban, de a környéken is tartottak tőle – mondta a Borsnak egy környéken élő, aki azt is látta, ahogyan az eset után megpróbálták újraéleszteni a nyugdíjast.

Először csak nagy hangzavart hallottunk. Aztán amikor közelebb mentünk, láttuk, hogy a mentősök keményen dolgoznak, hogy újraélesszenek valakit a földön.

Szomszédai teljesen összetörtek a hírre

Hédi néni nagyon jó, szinte családias kapcsolatot ápolt az egy emelettel lejjebb lakó családdal.

– Hédi néni egy nagyon jó asszony volt, aranyos, kedves, segítőkész. Szegénykém nagyon gyakran járt hozzám. Sokszor panaszkodott a lányára, aki többször is bántalmazta őt és lelki terrorban is tartotta – osztotta meg velünk Dorina.

A család mindig próbált segíteni az idős néninek: bevásároltak neki, takarítottak, sőt még a fodrászhoz is elkísérték.

Nekem sajnos már meghalt az anyukám, de Hédi néni olyan volt, mintha a fogadott anyám lett volna

– mondta könnyeivel küszködve a középkorú nő. Veje, Józsi szintén ismerte Hédi nénit, elmondása szerint az idős asszony mindig nagyon kedves volt mindenkivel, és ott segített ahol tudott, de abban ő is egyetértett a többi szomszéddal: a lánya elviselhetetlen volt.

Hédi néni lányát mentő szállította el az eset után Fotó: Bors

Lánya a házban is gondot okozott

Éva már hosszú évek óta a ház lakója és egyben gondnoka is. Elmondása szerint az évek alatt neki is meggyűlt a baja az idős asszony középkorú lányával.

Megfenyegette a ház lakóit, hogy vízzel fogja elárasztani a házat. Meg is próbálkozott vele, pár radiátort leszakított a falról és ahajnali órákban 6 lakóval együtt próbáltuk menteni a menthetőt

– emlékezett vissza.

A gondnok azt is elmondta, hogy a nőre többször is ráhívták a rendőrséget.

A szomszédok közül sokan úgy vélik: Hédi néni nem tudta már elviselni a lánya viselkedését, és ezért döntött az öngyilkosság mellett. Az idős asszony, bár nehezen mozgott, egy székre mászott fel az erkélyen is onnan vetette magát a mélybe. A rendőrség a halálesettel kapcsolatban idegenkezűség, bűncselekmény gyanúját kizárta, közigazgatási eljárásban vizsgálják a haláleset körülményeit.

Van segítség!

Ha Ön vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123-as ingyenes lelkielsősegély-számot, vagy keresse fel a www.ongyilkossagmegelozes.hu oldalt!