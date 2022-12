"Ez nagyon igazságtalan az élettől" - megrázó sorokkal búcsúznak sporttársai és barátai a fiatal röplabdás lánytól

A Miskolcon született Kinga 18 évesen lett az Eötvös DSE játékosa, egy évvel később, 2017 nyarán igazolta le a Nyíregyháza. Onnan 2019 januárjában került vissza Debrecenbe, s tagja volt az első osztályba való feljutást kiharcoló csapatnak is, azóta is oszlopos tagja volt az NB I-ben szereplő gárdának. A mostani bajnokságban is pályára lépett, mint szélső ütő, mind a hat fordulóban és a klub két Magyar Kupa-mérkőzésén is – írta meg a Nemzeti Sport.