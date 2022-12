Teljes lebukás: a baloldal irányítja a tüntető álcivileket - hangfelvétel

A LMP országgyűlési képviselője, Csárdi Antal kedden közösségi oldalán ismerte el: az aktivistákat ő engedte be a parlamentbe.

Fotó: Soós Lajos

A Hír TV által bemutatott felvétel bizonyítja, hogy a baloldali politikusok irányítják a Tanítanék Mozgalmat. A beszélgetés így hangzik:

Tordai: Attól még hogy kérdéseket tesznek fel, nem muszáj válaszolni, én ezt tanultam meg az elmúlt években. Kérdező: Csak annyian hívogatnak minket a hétfői akcióval kapcsolatban, és azt mondták, hogy kezeljük de tanácstalanok vagyunk, hogy hogyan. Tordai: Szerintem nem kell, merthogy ti nem akarjátok összekötni magatokat egyik párttal sem, ez egy technikai megoldás volt, úgyhogy nem érdemes reagálni rá. Én egy nagyon szűkszavú és lerázó nyilatkozatot tennék rá ha bárki kérdezi, ez nektek se jó, ha összepártozzátok magatokat, ezt akartátok elkerülni, tök jófejség volt, hogy nem akartatok semmit mondani... Kérdező: De akkor pontosan mit mondjunk? Tordai: Azt, hogy a tanítanék mozgalom egy pártoktól független szakmai kezdeményezés és egy teljesen lényegtelen technikai kérdés, hogy kiadta le a karzat belépőt.

A HírTV megvizsgálta a Tanítanék Mozgalom honlapját. Kiderült: üzemeltetője a Human Platform. Az álcivil szervezetet Gulyás Márton, baloldali politikai aktivista hozta létre. A Human Platform által gyűjtött adatokat pedig adatkezelési tájékoztatójuk szerint több másik amerikai szervezet mellett a DatAdat kezeli.

Az a Bajnai Gordon nevével fémjelzett cégcsoport, amely Márki Zay Péter kampányát is segítette, és amelynek gyanús ügyeletei miatt az adóhatóság mellett a rendőrség is nyomoz.

Horn Gábor, volt SZDSZ-es államtitkár, ismert baloldali politikus testvére, Horn György szervezte a Szentendrei út csütörtöki lezárást. Horn Gábor testvére az Alternatív Közgazdasági Gimnázium igazgatója, akik a demonstráció mögött álltak. Az úgynevezett AKG nem állami intézmény.

Az Alternatív Közgazdasági Gimnázium (AKG) tanárainak egy része csütörtök reggelre forgalomkorlátozó akciót szervezett a Szentendrei útra. Egészen pontosan lezárták a Szentendrei úti Jysk előtti buszsávot, miközben azt skandálták: Szolidaritást! Az akció reggel 8-tól 8:45-ig tartott, így a tanítás csütörtökön csak 9 után kezdődött az intézményben.

FONTOS KIHANGSÚLYOZNI, HOGY AZ AKG NEM EGY ÁLLAMI FENNTARTÁSÚ INTÉZMÉNY, NAGYON MAGAS TANDÍJAT KELL FIZETNI A HALLGATÓK SZÜLEINEK. AZ ISKOLA HIVATALOS WEBOLDALA SZERINT MINDEZ HAVI 135 EZER FORINTOT JELENT DIÁKONKÉNT.

Azt is érdemes megjegyezni, hogy az alapítványi gimnáziumként működő intézmény igazgatója nem más, mint Horn György, az egykori SZDSZ-es politikus, Gyurcsány államtitkárának, Horn Gábornak a testvére - írta a Magyar Nemzet.

FOTÓ: POLYÁK ATTILA - ORIGO

Mint ismert, Horn Gábor a Medgyessy- és a Gyurcsány-kormányokban koalíciós egyeztetésért felelős államtitkárként dolgozott a Miniszterelnöki Hivatalban (MeH). Ma a baloldalhoz erősen köthető Republikon Intézetet fenntartó Republikon Alapítvány kuratóriumának elnökeként tevékenykedik.

Soros híve

Isten éltesse a szabadság, a nyílt társadalom filantróp támogatóját, a magyar tudomány, oktatás, egészségügy és kultúra nagylelkű támogatóját. Soros a sikeres emberek azon kis csoportjába tartozik, aki gyarapodása kezdetétől kötelességének tartotta, hogy megossza másokkal, ami neki jutott és azzal egy szabadabb, nyitottabb világot támogasson- így köszöntette Horn Gábor 92. születésnapján az amerikai tőzsdespekulánst.

Karácsony Gergely úgy képviseli a társadalom 99 százalékát, hogy a kiváltságos 1 százalék gimnáziumába íratta fiát, ahol egy tanév költsége több mint 1 millió forintba kerül a szülőknek. Ezzel tavaly ősszel egy posztban ő maga dicsekedett el.

"Eljött szeptember elseje, az iskolakezdés napja. Ez a mi családunk életében is nagy nap, hiszen a fiam ma kezdi meg a gimnáziumot" – büszkélkedett Facebook-videójában Karácsony Gergely.



Azt azonban nem verte nagydobra a főpolgármester, hogy a fia hol folytatja tanulmányait. Nem véletlenül, ugyanis a Kontra információi szerint feleségével az ország egyik legdrágább középiskolájára esett a választásuk.

Karácsony fia, Mihálytavaly ősszel kezdte meg a tanulmányait a hét évfolyamos Alternatív Közgazdasági Gimnáziumban (AKG), ahol jelenleg az első évfolyamra, a Raktár utcába jár. Az egyik szülő úgy fogalmazott, hogy a diáktársak és a tanárok egy része áhítattal tekint a Karácsony-fiúra, hiszen az édesapja „menő politikus", „a baloldal megmentője." A politikusgyermek egyes elmondások szerint részt vett az úgynevezett témahéten, így képességeit csak később mutathatja meg élesben.

MINT ISMERT, AZ AKG KÖZISMERT BALOLDALI BUROKKÉPZŐ: A BALOLDALI POLITIKUSOK, SZÍNÉSZEK, MŰVÉSZEMBEREK, ÉS MÉDIAMUNKÁSOK ELŐSZERETETTEL JÁRATJÁK GYERMEKEIKET AZ INTÉZMÉNYBE. EZT TÖKÉLETESEN PÉLDÁZZA, HOGY ANNAK IDEJÉN GYURCSÁNY FERENC IS IDE ÍRATTA BE LÁNYÁT, AZ ISKOLÁT AZÓTA ELVÉGZŐ ANNÁT. A DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ ELNÖKÉN KÍVÜL TÖBB SZOCIALISTA ÉS SZDSZ-ES POLITIKUS IS AZ AKG MELLETT DÖNTÖTT.

Bár az iskola célja induláskor teljesen más volt, mára a baloldali elit érintkezési pontja lett, akik kasztként különülnek el a társadalom más részeitől. Nem egyszerű belépni ebbe a világba, hiszen a diákoknak előbb túl kell esniük egy szigorú felvételi procedúrán, majd ezek után a szüleiknek mélyen a zsebükbe kell nyúlniuk.

AZ AKG HONLAPJÁN KÖZZÉTETT, A 2021/2022 TANÉVRE VONATKOZÓ MEGÁLLAPODÁSBAN AZ OLVASHATÓ, HOGY AZ INTÉZMÉNYNEK AZ EGY TANULÓRA ESŐ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGE ÁTLAGOSAN 2,1 MILLIÓ FORINT, AZ ÖSSZEGET ÉRTELEMSZERŰEN A SZÜLŐKÖN HAJTJÁK BE.A Kontra úgy tudja, az iskola vezetése havi 110 ezer forintban határozta meg a tandíjat Mihályék évfolyamának (a szociálisan rászorulók kérhetnek támogatást), így Karácsonyéknak csak erre a tanévre 1,32 millió forintot kell kiadniuk fiuk taníttatására.

Kérdés, hogy ez mennyire illik bele a baloldali politikus korábbi kampányába, amiben „vidéki szegénylegényként" harcot hirdetett a kiváltságos 1 százalék ellen.