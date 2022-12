Orbán Viktor: Ideje, hogy lecsapoljuk a mocsarat Brüsszelben!

Mindenki tudta, hogy Brüsszel tele van korrupciós ügyekkel, de most már olyan szintet ért el a dolog, hogy a rendőröknek is intézkedniük kellett. A korrupciós botrány megrengette az európai intézményeket, folyamatosak a házkutatások, eurómilliókat foglalnak le a rendőrök, és mindenki azt találgatja, mely brüsszeli politikusok lehetnek még érintettek. Sokak szerint a szálak a legmagasabb szintekig is elvezethetnek. A mai napon meghallgattuk az Európai Parlament elnökét, felszólítottuk, kezdeményeztük, hogy a brüsszeli korrupciós botrány mély és átfogó kivizsgálása történjen meg. Ideje, hogy lecsapoljuk a mocsarat Brüsszelben!