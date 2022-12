Nyilatkozott a lottómilliárdos – Elmondta mit érzett, amikor megtudta, mennyit nyert

Mind a világ, mind a hazai lottó történelemben voltak már szinte feldolgozhatatlan nagyságú főnyeremények. December 9-én kihúzták az Eurojackpot 2022/49. heti nyerőszámait: 6; 8; 13; 21; 32;3; 6. Számaival a magyar szerencsejáték történetének eddigi legnagyobb, 76 millió eurós, vagyis átszámítva bruttó 31 milliárd forintos főnyereményét tudhatja magáénak. Ezzel rögtön bekerült a 100 leggazdagabb listájára, az előkelő 66-67. helyre ugrott a nyereményével, már amennyiben időben jelentkezik a Szerencsejáték Zrt-nél milliárdjaiért és követi az utasításokat. Ugyanis előfordult már, hogy a nyertes szelvény tulajdonosa nem jelentkezett.

Fotó: Szerencsejáték Zrt. Minden idők legnagyobb hazai nyereményét viheti haza az új magyar rekorder

2019-ben robbant a hír, hogy egy ismeretlen magyar lottónyertes nem vette fel a jackpotért járó 1 milliárd 688 millió forintra rúgó nyereményét, amit az ötös lottón nyert még tavaly nyáron. De vajon miért nem?

A klinikai szakpszichológus, Dr. Makai Gábor korábban azt mondta a Borsnak erről: sokként élik meg, lefagynak, nem tudják, mit kezdjenek vele. Félelem és szorongás lesz úrrá rajtuk, és inkább nem vállalják a kockázatot.

Fotó: Bors Súlyos beteg lett a korábbi magyar lottómilliomos

Ezt erősítette meg az egyik korábbi lottónyertes is. A győri Andraschek László 2013-ban nyert 630 millió forintot a skandináv lottón, hajléktalanként. Addig biciklivel járt, de a pénzből 3 millióért vett egy új kocsit, igaz, nem épp luxuskategóriásat. Ő is azt vallja, hogy milliárdokat nem akarna nyerni, mert ép ésszel nem nagyon lehet felfogni! Nemrég lapunknak azt is elárulta, hogy súlyos beteg, de hiába van pénze, az nem gyógyít!

Átok, vagy álom?

Míg sokan arról álmodoznak, hogy nyernek a lottón, ez nem mindig a boldog élethez vezető út – egyes nyertesek úgy érzik, hogy a nyeremény után az életük szenvedéssé vált. Mintha átok ülne a világ lottónyertesein.

A mórahalmi Szabó István 1959-ben akkor felfoghatatlan összeget, 1 millió 240 ezer forintot nyert az ötös lottón. Mára szegény nyugdíjas lett, megátkozta a nyeremény: az italba menekült, börtönben ült, a pénzt pedig hamar eltapsolta.



Bérgyilkost fogadott a lottómilliomos testvére

William "Bud" Post több mint 16 millió dollárt nyert 1988-ban Pennsylvaniában, de egy éven belül már egymilliós mínuszban volt. S ha ez nem lenne elég: exbarátnője sikeresen perelte a nyeremény harmadáért, a bátyja pedig bérgyilkost fogadott, hogy megölesse, hátha akkor örökölhet utána. Végül csődbe ment és ajándékutalványokból tartotta el magát.

Sokkal boldogabb voltam csórón

– nyilatkozta akkor.

Túltolta a plasztikázást

Az edinburghi Jane Park 17 évesen lett lottómilliomos, miután 2013-ban szerencséje volt az első EuroMillions jegyével. Az angol nő később azt nyilatkozta, majdnem belehalt nyereményébe, miután se a vad bulizással, sem a plasztikai műtétekkel nem tudott leállni, három szívinfarktusa volt.



Megölte a férje

A Magyarországon született Vona Ibolya, férjezett nevén Ibi Roncaioli 5 millió dollárt nyert Ontarióban 1991-ben, de úgy döntött, hogy nem szól róla a férjének. Joseph Roncaioli azonban megtudta, hogy neje kétmillió dollárt juttatott egy másik férfinak, titokban született gyermekének, így nemcsak a nyereményre, hanem egy másik sötét titokra is fény derült. Az orvos férj nem tudott napirendre térni a történtek felett, végül gyógyszerekkel megmérgezte a nőt.



Fotó: Shutterstock

Elkokózta nyereményét

A brit Callie Rogers mindössze 16 éves volt, amikor átváltva úgy 1 milliárd forint ütötte a markát. Az iskolás lány roppant gyorsan megszabadult az óriási összegtől. Partikra, plasztikai beavatkozásokra, luxusruhákra és rengeteg drogra költötte a pénzét. Csak kokainra úgy 103 millió forint ment el. Mire betöltötte a 26-ot, már csak 2500 dollárja maradt a bankban.



Alig nyúlt nyereményéhez, befektetett

Van jó példa is. A Wisconsinban élő Les Robins épp hogy csak meg tudott élni a helyettes tanári fizetéséből, amikor egy lottószelvénynek hála, hozzájutott 111 millió dollárhoz. Rászoruló gyerekeknek építtetett egy központot. Saját magára alig költött, sőt ügyesen befektetett, esélyes, hogy a milliók nagy része még mindig a bankban van.