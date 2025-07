Orbán Viktor: Az igazságot nem lehet elhallgattatni!

Már második napja informatikai támadás alatt áll a Mandiner. Miután megírtuk, hogy az ukrán hatóságok halálra verték a magyar állampolgárságú S. Józsefet, külföldről túlterheléses támadást indítottak egy Ukrajnával kapcsolatos cikkünkre. Mindeközben beindul az ukrán dezinformációs gépezet is, azt terjesztve, hogy S. József nem is volt magyar, sőt semmilyen sérülést nem találtak rajta az orvosok. Egyszerre több, Ukrajnával foglalkozó cikkünket is támadják