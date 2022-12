Megdöbbentő korrupciós botrány az Európai Parlamentben

Egy nagy halom készpénzt találtak nála. A hölgy édesapját is elkapták, amint éppen egy bőröndnyi pénzzel menekült a hatóságok elől.

A görög szocialisták európai parlamenti frakciójának vezetője, Gyurcsányné brüsszeli párttársa és elvtársa, a görög szocialista párt (PASOK) fontos politikusa volt, nem mellesleg az Európai Parlament alelnöke – írta az Origo, emlékeztetve arra, hogy két hete Eva Kaili még Gyurcsányné kérésére Magyarországgal foglalkozott, úgymond elítélte...

Nos, Eva Kailit pénteken vitték be, vasárnap hivatalosan is letartóztatták. A belga napilapok úgy tudják, 600 ezer euró készpénzt találtak az európai parlament alelnöke házában. A Le Soir arra utalt, hogy a korrupciós pénzt azért kaphatta, hogy Katar érdekeinek megfelelő gazdasági és politikai törvényeket fogadtasson el az Európai Parlamentben (EP). Nem nehéz analógiát találni a magyarországi dollárbaloldal és a brüsszeli botrány között. A baloldal mindenütt ugyanolyan: külföldről kap pénzt, hogy külföldi érdekeket szolgáljon. Kaili férjét, a Szocialisták és Demokraták (S&D) képviselőcsoportjának parlamenti asszisztensét bűnrészességgel gyanúsítják, Kaili apjánál pedig – az idős ember egyébként éppen menekült – egy készpénzzel teli bőröndöt találtak.

A Le Figaro értékelésében az EP legfelsőbb vezetését érintő botrány „átütő erejűnek” tekintendő. A nyomozás keretében december 9-én, pénteken további négy, az EP-hez köthető embert tartóztattak le, egy Katart is érintő korrupció és pénzmosás ügyében folytatott nyomozás keretében. A rendőrség gyanúja és a belga föderális ügyészség közleménye szerint az Öböl-menti ország, amely jelenleg a labdarúgó-világbajnokságnak ad otthont, meghatározó politikai vagy stratégiai pozícióval rendelkező tisztviselőknek fizetett jelentős pénzösszegeket vagy adott ajándékokat, és ezzel befolyásolta az EP gazdasági és politikai döntéseit.

Ali bin Samikh Al Marri katari munkaügyi miniszter, akivel Eva Kaili találkozott novemberben, a labdarúgó-világbajnokság előtt

Fotó: Quatar Tribune

A korrumpált parlamenti tisztségviselőknek az volt a feladatuk, hogy az illegális juttatásokért cserébe javítsák Katar nemzetközi megítélését, különös tekintettel a világbajnokság megrendezésére és a stadionok építése körül kialakult munkajogi visszaélésekre. Számos cikk és riport jelent meg ugyanis arról, hogy a katari hatóságok kegyetlenül bántak a létesítményeket építő, egyes állítások szerint 4 millió külföldi munkással, nem tartották tisztában sem a legalapvetőbb emberi jogokat, sem a minimális ökológiai normákat. Egyes hírek szerint több ezer munkás halhatott meg a katari építkezéseken.

Eva Kaili és férje: párt- és családi biznisz

Fotó: corriere.it

Közben Eva Kaili görög „anyapártja", a szocialista PASOK bejelentette, hogy Kailit kizárja a pártból, az EP elnöke, a máltai Roberta Metsola pedig ideiglenesen felfüggesztette a szocialisták politikusát. Megpróbálnak úgy tenni, mintha semmi közük nem lenne a lebukott, korrupt alelnöknőhöz.

De vajon ki is ez a szocialista politikus, akinek elképesztő korrupciós botránya alapjaiban rázta meg az Európai Parlament által folyamatosan szajkózott demokratikus alapelveket? Kaili 1978-ban született az egyik legnagyobb görög kikötővárosban, Thesszalonikiben. A feltűnően csinos, szőke, ahogy a Le Figaro fogalmaz, „sugárzóan kékszemű” nő a helyi, Arisztotelészről elnevezett egyetemen tanult építészetet, de nem a szakmájában futott be látványos karriert. 2005-ben, 27 évesen úgy döntött, hogy újságírást tanul. Ezzel egy időben a Mega tévécsatorna népszerű híradójában hírolvasóként alkalmazta, ahol igazi celebbé nőtte ki magát, és országos ismertségre tett szert. 29 évesen görög parlamenti képviselő lett, 2014-ben pedig bejutott az Európai Parlamentbe. Kaili a párizsi székhelyű Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) mesterséges intelligenciával és blokklánc-technológiával foglalkozó tanácsadó bizottságának is az elnöke, természetesen külön pénzért. Könnyen lehet, hogy a most indult büntető- és vádeljárás véget vethet látványos és gyors politikai felemelkedésének.

Eva Kaili férje, Francesco Giorgi

Fotó: Linkedin

Az ügyben letartóztatták még Pier-Antonio Panzeri korábbi szocialista európai parlamenti képviselőt, aki jelenleg a Fight Impunity civil szervezet (NGO) elnöke, Francesco Giorgit, az S&D asszisztensét, aki egyébként Kaili férje, Luca Visentinit, a nemzetközi baloldalhoz szoros szálakkal kapcsolódó Nemzetközi Szakszervezeti Konföderáció főtitkárát, valamint Niccolò Figà-Talamancát, a No Peace Without Justice civil szervezet igazgatóját.

Törvényhatósági zárat tettek a belga (nem meglepő módon) ugyancsak szocialista európai parlamenti képviselőnő, Marie Arena asszisztensének irodájára is, aki a rendőrségi feltételezések szerint szintén belekeveredett az ügybe. Ugyanígy járt Marc Tarabella, a Haladó Szocialisták és Demokraták pártja képviselőjének asszisztense is.